Farrell verantwortet internationale Amazon-Produktionen

Amazon macht James Farrell zum Head of International Originals - er verantwortet damit künftig alle Eigenproduktionen von Amazon außerhalb des Heimatmarktes USA. Farrell war 2015 von Sony zu Amazon gewechselt.



22.10.2018 - 15:23 Uhr von Uwe Mantel 22.10.2018 - 15:23 Uhr

Wie Netflix hat auch Amazon in den letzten Jahren die Produktionstätigkeit außerhalb der USA deutlich gesteigert. Nun wurde ein neuer Posten geschaffen, der all diese Produktionaktivitäten künftig koordiniert: James Farrell ist nun Head of international Originals und leitet künftig alle Teams in Europa, Japan, Indien, Mexico und Brasilien - sowie alle weiteren Länder, die künftig noch dazu kommen.

Farrell war 2015 von Sony Pictures Entertainment zu Amazon gewechselt und war zunächst für die japanischen Inhalte verantwortlich, wenig später übernahm er die Verantwortung für den ganzen asiatisch-pazifischen Raum, im Mai bekam er dann bereits die Verantwortung für alle Produktionen außerhalb der USA und Europa zugesprochen, nun kam also auch Europa noch hinzu. Er berichtet direkt an Jennifer Salke, die Chefin von Amazon Studios.

Großartige Ideen können von Kreativen aus aller Welt kommen. Indem wir unsere globalen Produktionsaktivitäten steigern und Amazon Studios zur Heimat für Kreative aus aller Welt machen, sind die Möglichkeiten, was wir unseren Prime-Video-Kunden bieten können, endlos", sagt Jennifer Salke. Farrell fügt hinzu: "Wir wollen die besten Geschichten unabhängig von ihrem Herkunftsland finden und werden in den kommenden Monaten und Jahren sehr schnell ein großes Netzwerk auf- und ausbauen."

