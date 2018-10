ProSieben macht ernst: Neuer Dienstag ab Ende November

© ProSieben/Bene Müller

Wie im Sommer angekündigt, wird ProSieben die "Simpsons" künftig dienstags pausieren lassen, wenn keine neuen Folgen vorliegen. Ende November ist's soweit. Statt auf Comedy setzt der ProSieben dann auf Wissens-Fernsehen.



22.10.2018 - 16:44 Uhr von Uwe Mantel 22.10.2018 - 16:44 Uhr

ProSieben-Chef Daniel Rosemann hat im Sommer im DWDL.de-Interview für die neue Saison mehr "frisches Programm" am Dienstagabend angekündigt. Konkret heißt das, dass man künftig nicht mehr stoisch an den "Simpsons" festhält, ob nun Erstausstrahlungen vorliegen oder nicht, sondern künftig auch andere Farben ins Spiel bringt. Ende November wird es nun soweit sein: "Die Simpsons" verabschieden sich dann zumindest in der Primetime in eine Pause, stattdessen setzt man ab dem 27. November durchgehend auf die Programmfarbe "Wissen".

Konkret heißt das, dass um 20:15 Uhr dann neue Folgen von "Galileo Big Pictures" laufen werden, moderiert von Aiman Abdallah. Das Format bekommt damit nicht nur einen neuen Sendeplatz - bislang war "Galileo Big Pictures" mit wenigen Ausnahmen am Samstagabend beheimatet - sondern kommt auch kompakter daher und dauert künftig zwei statt deutlich über drei Stunden. Weiterhin werden Geschichten anhand bekannter oder prägender Bilder erzählt. Die erste Folge heißt "Galileo Big Pictures: Momente - 30 Bilder, die man nie vergisst".

Um 22:15 Uhr startete dann die mittlerweile dritte Staffel der Reportage-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke. Die erste Folge heißt "Ware Mensch - Das Geschäft mit den Billig-Arbeitern". Mischke erlebt darin am eigenen Leib, wie gefährlich es ist, in einer Coltan-Mine im Kongo zu arbeiten. Neben dem Rohstoffabbau in Afrika steht Rumänien im Fokus der ersten Folge. Mischke begegnet einer Familie, die sich Sorgen um einen ihrer Angehörigen macht. Der Mann ließ sich als Wanderarbeiter für eine Baustelle in Deutschland anwerben und seine Familie ist sicher, dass etwas nicht stimmt. Mischke verfoglt die Spur nach Berlin. Produziert wird Uncovered von der partizipzwei - bewegtbildproduktion.

Den Abschluss des Abends stellt dann eine weitere Staffel der Reihe "10 Fakten" dar, ebenfalls moderiert von Aiman Abdallah. In der ersten Folge geht es passend zum Vorlauf um "Extreme Jobs".

