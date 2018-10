Tele 5 startet Mediathek-App für Android und iOS

© Tele 5

So ziemlich alle größeren Sender haben eine App für ihre Mediatheken - Tele 5 war da bislang eine Ausnahme. Nun zieht man aber nach und hat ein entsprechendes Angebot für Android- und iOS-User an den Start gebracht.



23.10.2018 - 10:26 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 10:26 Uhr

Mit dem leicht selbstironischen Satz "Das Tor zum Milliardenmarkt wurde aufgeschlossen" hat Tele 5 am Dienstagvormittag seine Mediathek-App für Android und iOS angekündigt. Während viele andere Sender längst auch mobil mit eigenen Angeboten zu finden sind, hat Tele 5 diesen Bereich bislang vernachlässigt. Das soll sich nun ändern. Die App ist ab sofort im App Store von Apple sowie dem Play Store von Google erhältlich und soll ausgewählte Highlights des Senders mobil verfügbar machen.

"Die Tele 5 Mediathek-App versteht sich nicht allein als Ergänzung zum linearen Programm - nirgendwo gibt es das Feinste vom Feinen aus der Nische hochwertig, kuratiert und fein sortiert in einer App ‘to go’ angeboten", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders, der die App ohne Zusatzkosten anbietet. Entwickelt wurde die App gemeinsam mit der Digitalagentur Buzzwoo!, die seit Anfang des Jahres für Tele 5 arbeiten.

Der Zeitpunkt des Starts ist durchaus interessant: Während viele in der Branche derzeit darüber diskutieren, wie man ein senderübergreifendes Angebot schaffen könnte, um so den großen US-Konzernen die Stirn zu bieten, startet Tele 5 nun erst einmal sein eigenes Angebot. Die Zuschauer müssen sich damit neben den Angeboten der Mediengruppe RTL (TV Now) und ProSiebenSat.1/Discovery (7TV) sowie denen der Öffentlich-Rechtlichen eine weitere App aufs Smartphone laden.

Daniel Gey, Geschäftsführer von Buzzwoo!, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Tele 5-Zuschauern die Programm-Highlights nun auch ‚to go’ anbieten können. ‚Anders ist besser’ – ist nicht nur das Motto des Senders, und mit dieser App zeigen wir einmal mehr, dass das gesamte digitale Portfolio der Marke Tele 5 herausragend, besser und eben anders ist!"



© Tele 5/Buzzwoo © Tele 5/Buzzwoo



Teilen