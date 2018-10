Ulmen-Fernandes darf bei ZDFneo in die Primetime

© ZDFneo/Martin Rottenkolber

Eigentlich wollte ZDFneo sein Factual-Format "No More Boys and Girls" im Spätprogramm zeigen, nun ändert man die Pläne aber noch einmal und holt die Sendung mit Collien Ulmen-Fernandes in die Primetime.



23.10.2018 - 15:19 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 15:19 Uhr

Bereits im September hat ZDFneo ein Factual-Format angekündigt, in dem sich Collien Ulmen-Fernandes damit beschäftigt, wie konservativ heutzutage schon Kinder sind. Das Sozialexperiment war eigentlich für den 1. und 8. November angekündigt und sollte an den beiden Tagen ab 23 Uhr zu sehen sein. Nun ändert ZDFneo diese Pläne noch einmal und schiebt "No More Boys and Girls" auf den 22. November. Dann beginnt das Format allerdings schon um 20:15 Uhr, beide Ausgaben laufen direkt hintereinander.

In dem Sozialexperiment überprüft Collien Ulmen-Fernandes, wie das Verhalten von Eltern und Lehrern, aber auch Spielzeug und Kleidung dazu beitragen, konservative Vorstellungen zu zementieren. Dabei geht es auch um die Rollenbilder von Frau und Mann. Die Moderatorin zeigt außerdem auf, wie echte Gleichberechtigung aussehen kann, wenn Jungen und Mädchen die gleichen Möglichkeiten haben. Unterstützt wird Ulmen-Fernandes von Wissenschaftlern wie Genderforscherin Stevie Meriel Schmiedel, Gehirnforscher Gerald Hüther und Erziehungswissenschaftlerin Petra Focks

Teilen