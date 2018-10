Vox zeigt im Dezember seine Sportler-Winterspiele

© MG RTL D / Markus Hertrich

Erstmals wird Vox von seinem Sportler-Format "Ewige Helden" in diesem Jahr auch eine Winter-Edition zeigen. Im Gegensatz zu den regulären Staffeln fällt "Ewige Helden - Die Winterspiele" aber deutlich kürzer aus, vor Weihnachten sind bereits alle Folgen gezeigt.



24.10.2018 - 13:45 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2018 - 13:45 Uhr

Vox hat angekündigt, wann es den Sportler-Wettstreit "Ewige Helden - Die Winterspiele" zu sehen geben wird. Ab dem 4. Dezember läuft das Format immer dienstags zur besten Sendezeit. Während die regulären drei Staffeln des Formats bislang aber alle acht Folgen umfassten, kommt die Winter-Edition deutlich kleiner daher. Vox wird nur drei Ausgaben zeigen, vor Weihnachten sind also bereits alle Folgen gezeigt.

Die Zurückhaltung überrascht nicht: "Ewige Helden" holte für Vox bislang zwar solide Werte, ist aber noch nie ein großer Überflieger gewesen. Offensichtlich will man erst einmal schauen, wie sich das Format im Dezember überhaupt schlägt. Wie im Original treten aber auch bei den "Winterspielen" verschiedene Ex-Profi-Sportler gegeneinander an, um den besten unter sich zu finden.

Dabei setzt Vox ausschließlich auf Sportler, die schon einmal bei "Ewige Helden" zu sehen gewesen sind. Mit dabei sind Skifahrerin Hilde Gerg, Wasserspringer Sascha Klein, Kunstturner Philipp Boy, Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle, Siebenkämpferin Jennifer Oeser, Beachvolleyballer Julius Brink, Handballer Pascal Hens und die rhythmische Sportgymnastin Magdalena Breszka. In Lappland stellen sie sich also sportlichen Wettkämpfen und müssen darin auch immer ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Wie gehabt gibt es auch private und emotionale Einblicke in die Karrieren der Sportler. Begleitet werden sie von Spielleiter und Skilegende Markus Wasmeier, kommentiert werden die Winterspiele von Marco Hagemann.

2019 wird Vox darüber hinaus wieder eine reguläre Staffel von "Ewige Helden" ausstrahlen. Schon im September kündigte man die teilnehmenden Sportler an: Neben Sven Hannawald sind das Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke (ehemals Henkel), Fechterin Britta Heidemann, Boxerin Susi Kentikian, Handballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und Bobsportler Kevin Kuske.

