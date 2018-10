Zweite "Mrs. Maisel"-Staffel kommt im Dezember

© Amazon

Amazon hat bekanntgegeben, wann die zweite Staffel der preisgekrönten Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" online geht, noch im Dezember ist es soweit. Rachel Brosnahan schlüpft dann wieder in die Rolle der Miriam "Midge" Maisel, einer weiblichen Komödiantin in den 50er Jahren.



25.10.2018 - 15:10 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2018 - 15:10 Uhr

Bei den 70. Primetime Emmy Awards ist die Amazon-Produktion "The Marvelous Mrs. Maisel" der ganz große Abräumer gewesen. Fünfmal war die Serie nominiert, fünf Auszeichnungen erhielt sie am Ende, darunter auch die für die beste Comedyserie. Nun hat Amazon bekanntgegeben, ab wann die Nutzer von Prime Video die neuen Folgen der zweiten Staffel sehen können. Ab dem 5. Dezember macht der Streamingdienst die neuen Episoden verfügbar.

Die zweite Staffel umfasst zehn Folgen und damit zwei mehr als der erste Durchlauf. Amazon hat nun auch einen Trailer zu den neuen Episoden veröffentlicht (siehe unten). Inhaltlich setzt die Staffel nach dem Erfolg von Midge im Gaslight an, die junge Frau arbeitet weiter an ihrer Karriere als Stand-Up-Komikerin. Doch die viele Arbeit hat auch ihren Preis, zudem lässt Midge ihre Familie weiterhin im Unklaren über ihr Tun. Privat muss sie derweil mit der Scheidung von ihrem Mann Joel (Michael Zegen) klarkommen.

Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino hat Teile der Serie zudem in Paris drehen lassen - wie genau das in die Story eingebaut wird, ist derzeit noch nicht klar. "The Marvelous Mrs. Maisel" hat übrigens nicht nur bei den Emmy Awards abgeräumt, Anfang des Jahres erhielt die Serie auch zwei Golden Globes. Hinzu kamen diverse andere Preise wie der Critics' Choice Television Awards.

Teilen