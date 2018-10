Netflix beendet auch Satire-Comedy "American Vandal"

© Netflix

Gerade erst hat Netflix zwei seiner Marvel-Serien nach zwei Staffeln beendet, nun trifft es auch die Satire-Comedyserie "American Vandal". Es wird, zumindest beim Streamingdienst, keine dritte Staffel geben.



28.10.2018 - 10:52 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2018 - 10:52 Uhr

Netflix räumt weiter kräftig auf: Mit "Luke Cage" und "Iron Fist" hat der US-Streamingdienst gerade erst zwei bekannte Marvel-Serien beendet, auch "All About the Washingtons" geht bekanntlich nicht weiter. Nun hat Netflix außerdem bekanntgegeben, das es die True-Crime-Satire "American Vandal" einstellen wird. Die zweite Staffel ging Mitte September online, eine dritte wird es, zumindest bei Netflix, nicht geben. "Wir sind den Machern, Autoren, Darstellern und der Crew sehr dankbar dafür, dass sie diese innovative Comedyserie zu Netflix gebracht haben", heißt es in einer Stellungnahme von Netflix. Dennoch habe man sich für eine Einstellung entschieden.

Die Serie nimmt die derzeit so beliebten True-Crime-Serien aufs Korn. In Staffel eins ging es darum herauszufinden, wer an einer Schule Autos mit Penis-Symbolen beschmiert hat. Diese Staffel erhielt auch überwiegend gute Kritiken und wurde sogar für einen Emmy Award nominiert. Laut Netflix wurden diese Folgen auch sehr gut gesehen, offizielle Zahlen gibt es aber wie immer nicht. Die zweite Staffel wurde von Kritikern dann schon verhaltener aufgenommen, ohnehin stand die Serie nie so sehr im Fokus wie andere Netflix-Produktionen. Im Vergleich zu anderen Serien waren die Produktionskosten aber auch relativ gering, vor der Kamera setzte man überwiegend auf unbekannte Nachwuchs-Schauspieler.

Produziert wurde "American Vandal" von CBS TV Studios, für das Unternehmen war es die erste Produktion für einen externen Streaminganbieter. Fans der Serie können sich aber ein wenig Hoffnungen machen, dass die Comedyserie doch noch weitergeht. Wie der US-Dienst "Deadline" berichtet, habe CBS TV Studios durchaus Partner, die an einer Fortsetzung interessiert seien. Konkrete Informationen gibt es hier allerdings noch nicht.

