Disney begeht Mickys 90. Geburtstag mit Sonderprogramm

Am 18. November 1928 war Micky Maus als pfeifender Seemann im Kurzfilm "Steamboat Willie" erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen. 90 Jahre später zeigt der Disney Channel zwar nicht diesen Klassiker, aber von früh bis spät Micky nonstop



29.10.2018 - 10:40 Uhr von Uwe Mantel 29.10.2018 - 10:40 Uhr

Keine Figur steht so für Disney wie Micky Maus, der nach seiner Bildschirmpremiere in "Steamboat Willie" am 18. November 1928 mittlerweile in mehr als 120 weiteren animierten Titeln erschienen ist. Seinen 90. Geburtstag begeht Disney weltweit - und auch der deutsche Disney Channel steht da natürlich nicht abseits und zeigt am Sonntag, 18. November ab 6 Uhr morgens durchgehend bis in den späten Abend ein Micky-Sonderprogramm.

Los geht's morgens mit vier Folgen von "Micky und die flinken Flitzer" für die ganz jungen Zuschauer, anschließend ist Micky dann in seinen klassischen Rollen als Musketier und Co. in diversen Specials und Filmen zu sehen, abgerundet durch Kurzgeschichten, die über den Tag verteilt eingestreut werden. Darunter ist mit "Überraschung!" eine neue Kurzgeschichte, die anlässlich des Jubiläums produziert wurde und um 8:20 Uhr, 15:45 Uhr und 18:50 Uhr gezeigt wird. Außerdem werden Folgen der Disney Channel Eigenproduktion „Mickys Comic Akademie“ über den Tag verteilt zu sehen sein, in der Disney Zeichner Ulrich Schröder Kindern zeigt, wie sie ihre Lieblingsfiguren selbst in einfachen Schritten zeichnen können.

In der Primetime gibt's dann um 20:15 Uhr zunächst - nicht so ganz passend - "Disney Magic Moments: Die beliebtesten Pixar-Filme" zu sehen, ehe es zum Abschluss des Abends dann doch nochmal rein um Micky geht: Ab 21:45 Uhr wird "Micky 90 - Die große Jubiläumsshow" aus Los Angeles gezeigt.

