Neuer Fokus: Joker Productions wird zu Splendid Studios

Die Kölner Produktionsfirma Joker Productions, die Anfang 2016 mehrheitlich von der Splendid Medien AG übernommen wurde, wird in Splendid Studios umbenannt, erhält eine neue Ausrichtung und nimmt den internationalen Markt ins Visier



29.10.2018

Nicht ganz drei Jahre, nachdem die Splendid Medien AG die Mehrheit an der Kölner Produktionsfirma Joker Productions übernommen hat, wird das Unternehmen künftig nicht nur den Namen des Mutterkonzerns im eigenen Namen tragen, sondern auch anders ausgerichtet. Im Sommer war der Unternehmensgründer Patrick Ach, der die Geschäfte auch nach der Übernahme durch Splendid führte, bereits von Bord gegangen und durch Julie Link ersetzt worden, die zuvor die Entwicklungsabteilung bei Relativity Television und das internationale Geschäft von Critical Content geleitet hatte. Schon da hieß es, dass man das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe heben und den internationalen Markt ins Visier nehmen wolle.

Diese Pläne unterstreicht man nun nochmal im Rahmen des Rebrandings, mit dem auch eine Neuausrichtung des Unternehmens einhergeht, das sich einst vor allem mit Dokusoaps wie "Die Geissens" oder "Die Wollnys" einen Namen gemacht hatte, auch in jüngerer Vergangenheit brachte man Formate wie "Voller Leben - Meine letzte Liste" oder "Echt Familie" für RTL II auf den Bildschirm. Künftig wolle man seinen Fokus auf Programme für ein junges Publikum richten, sowohl im fiktionalen wie auch im non-fiktionalen Bereich.

Das erste Projekt unter dem neuen Namen "Splendid Studios" ist der Kinofilm "Misfit", eien Adaption des gleichnamigen niederländischen Originals, der auch in den Niederlanden produziert wird und am 14. März 2019 in die Kinos kommen soll. Die Hauptrollen übernehmen Sylvie Meis und Selina Mour. Die Geschichte handelt von einer Teenagerin, die aus den USA nach Deutschland zurückkehrt und an ihrer Schule als Außenseiterin behandelt wird.

Geschäftsführerin Julie Link: "In der heutigen Zeit ist es entscheidend, dass Produzenten global denken und mit den besten Künstlern und Talenten aus aller Welt zusammenarbeiten. Das Rebranding als Splendid Studios ermöglicht es uns, unsere Strategie neu auszurichten und aufzufrischen. Wir verfügen über das Wissen traditioneller Medien und die Innovation digitaler Medien, um fesselnde, aufmerksamskeitsstarke, neue und originelle Inhalte zu erschaffen." Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG: "Die Neupositionierung und Neufokussierung der Splendid Studios ermöglicht es uns, weiter in internationale fiktionale Formate für TV- und Kinozuschauer zu expandieren. 'Misfit' ist eine aufregende Adaption und der erste Deal unter unserem neuen Namen, aber wir werden schon in den kommenden Monaten eine Reihe neuer TV-Deals sowohl für Fiction als auch für Non-Fiction ankündigen."

