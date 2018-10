"SchleFaz" mit Lotto King Karl und Killer-Schneemann

© Tele 5

Wenn Tele 5 Ende November die neue "SchleFaz"-Staffel startet, steht nicht nur das Finale der "Sharknado"-Reihe auf dem Programm. Nun hat der Sender auch das restliche Line-Up der kommenden Winterstaffel angekündigt.



29.10.2018 - 15:15 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2018 - 15:15 Uhr

"Sharknado"-Fans, aufgepasst! Am 30. November ist, wie bereits angekündigt, der letzte Teil der skurrilen Film-Reihe ab 22 Uhr bei Tele 5 zu sehen. Der sechste Teil, "The Last Sharknado: It’s About Time", bildet damit zugleich den Auftakt in die neue "SchleFaz"-Staffel. Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren dann insgesamt vier besonders schlechte Filme. Eine Woche nach dem Auftakt, am 7. Dezember, zeigt Tele 5 mit "Gefangen im Weltraum" einen Film, in dem es um einen Frauenknast auf dem Planeten Arous geht.

Am 14. Dezember steht "Der letzte Lude" auf dem Programm. Die Komödie kam 2003 in die Kinos, Lotto King Karl spielt darin eine Hauptrolle. Darüber hinaus ist auch Peter Rütten selbst in dem Streifen zu sehen. Chefprolet und Möchtegernzuhälter Andi Ommsen (Lotto King Karl) hat es sich zum Ziel gemacht, den Hamburger Kiez zurückzuerobern. Dieser Weg ist aber steinig: Nicht einmal die Prostituierten nehmen ihn ernst. Den Abschluss der Staffel bildet am 21. Dezember "Jack Frost 2". Im Mittelpunkt des Films steht Jack Frost, der aufgrund von Chemikalien zu einem Killer-Schneemann mutiert ist.

Im Vorfeld der neuen "SchleFaz"-Staffel zeigt Tele 5 bereits ab dem 24. November zur besten Sendezeit gleich drei "Sharknado"-Filme. Der Sender setzt dabei auf den dritten, vierten und fünften Teil der Reihe. Im Anschluss gibt es den deutschen Kurzfilm "Spreeshark" zu sehen. Dabei handelt es sich um eine nicht ganz ernstgemeinte Berlin-Hai-Variante.

Teilen