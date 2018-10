MDR-Programmdirektorin will SRF-Chefin werden

© MDR/Hagen Wolf

Nathalie Wappler-Hagen, die seit zwei Jahren Programmdirektorin des MDR in Halle ist, hat sich auf den Posten der Direktorin des Schweizer Radio und Fernsehens SRF beworben. Schon vor ihrem Wechsel zum MDR war sie für SRF tätig.



31.10.2018 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 31.10.2018 - 10:30 Uhr

Für Nathalie Wappler-Hagen bleibt der MDR womöglich nur eine kurze Zwischenstation: Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt als Programmdirektorin des MDR in Halle wurde nun bekannt, dass sie sich auf den Posten der Direktorin des Schweizer Rundfunk und Fernsehens SRF beworben hat. Der MDR bestätigte das gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung". Eine MDR-Sprecherin sagte: "So sehr es den MDR freut, dass sie für diese neue große Aufgabe nominiert wurde, so sehr bedauern wir ihren möglichen Weggang aus Halle." Laut "MZ" ist Wappler-Hagen derzeit die einzige Kandidatin.

Für Nathalie Wappler-Hagen wäre es eine Rückkehr in ihre Heimat. Die gebürtige Schweizerin war auch vor ihrem Wechsel zum MDR über zehn Jahre für das öffentlich-rechtliche Schweizer Fernsehen tätig, zunächt als Redakteurin, später verantwortete sie als Projektmanagerin um verschiedene Veränderungsprozesse, zuletzt war sie Abteilungsleiterin Kultur und als solche schon Mitglied der SRF-Geschäftsleitung.

Reformen gilt es bei SRF auch jetzt umzusetzen. Im Frühjahr stimmten die Schweizer zwar mit letztlich doch deutlicher Mehrheit gegen die No-Billag-Initiative zur Abschaffung der Rundfunkgebühren, die SRG und ihre Tochter SRF haben trotzdem umfassende Reformen und Einsparungen angekündigt.

Teilen