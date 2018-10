Vox nimmt kurzlebiges "Chicago Justice" ins Programmm

© NBCUniversal Media

Nach "P.D.", "Fire" und "Med" folgt nun mit "Chicago Justice" der jüngste Ableger der "Chicago"-Serienreihe. Vox wird die Serie ab Ende November ins Programm nehmen. Doch schon jetzt steht fest: Die erste Staffel ist zugleich die letzte.



31.10.2018 - 11:13 Uhr von Alexander Krei 31.10.2018 - 11:13 Uhr

Vox wird nach noch in diesem Jahr das vierte Spin-Off des "Chicago"-Franchise von Dick Wolf ins Programm nehmen. "Chicago Justice" ist ab dem 30. November jeweils freitags um 23:05 Uhr zu sehen und damit im Anschluss an "Law & Order: Special Victims Unit", das sich eine Woche zuvor auf dem Bildschirm zurückmeldet. Im Erfolgsfall wird die Freude bei Vox aber nicht allzu lange anhalten, denn wegen schwacher Quoten hatte der US-Sender NBC schon nach einer Staffel mit insgesamt 13 Folgen den Stecker gezogen.

Im Zentrum steht der Staatsanwalt Peter Stone (Philip Winchester), Sohn des New York City Staatsanwaltes Ben Stone aus "Law & Order". Stone und seine Topermittler um Antonio Dawson (Jon Seda) verhandeln knifflige Fälle, bei denen Gerechtigkeit ein dehnbarer Begriff und eine Unterteilung in Recht und Unrecht schwer zu bewerkstelligen ist: Als Detective Roman (Brian Geraghty) von einem Unbekannten während dem Dienst angeschossen wird, verfolgt Detective Burgess (Marina Squerciati) den Täter und schießt einen jungen Mann nieder, der scheinbar nichts mit dem Vorfall zu tun hat. Mit dieser Handlung löst sie einen Aufstand in New York City aus, denn die Bürger glauben, dass nur aufgrund seiner Hautfarbe auf ihn geschossen wurde.

Dick Wolf, der Schöpfer der Welt von "Chicago", führte die neuen Hauptfiguren von "Chicago Justice" in seiner typischen Manier bereits in anderen Serie seines Kosmos ein, beispielsweise in "Chicago P.D.". Dort war unter anderem die stellvertretende Staatsanwältin ASA Dana Shelby (Maureen Sebastian) zu sehen.

