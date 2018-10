kabel eins testet im Dezember neuen Koch-Wettstreit

© kabel eins

Koch-Shows aller Art erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, im Dezember will kabel eins dem Genre eine neue Note hinzufügen. Anton Schmaus und Christian Lohse treten dann in einen kulinarischen Wettstreit und müssen regionale Spezialitäten aus dem Osten nachkochen.



31.10.2018 - 14:38 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2018 - 14:38 Uhr

Anton Schmaus und Christian Lohse sind demnächst in einem neuen Koch-Format bei kabel eins zu sehen. "Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf" heißt das und wird noch im Dezember beim Sender ausgestrahlt. Wann genau, das wollte kabel eins auch auf Nachfrage noch nicht verraten. Vorerst ist nur eine Ausgabe geplant. Läuft diese gut, ist eine Fortsetzung denkbar.

Schmaus und Lohse treten in der Sendung in einen kulinarischen Wettstreit - ähnlich wie die Köche bei "Kitchen Impossible". Der Unterschied zur erfolgreichen Vox-Show: Beide treffen in zwei Orten in Deutschland aufeinander und begeben sich gemeinsam auf die Suche nach den regionalen Spezialitäten - sie wissen vorher aber nicht, wohin es sie verschlägt. Zum Auftakt befinden sich beide Orte im Osten der Republik. Anschließend müssen sie abwechselnd aus einem Container voller regionaler Zutaten wählen, um daraus ein lokales Gericht zu kreieren. Überzeugt werden muss schließlich eine einheimische Jury. Produziert wird "Lecker Deutschland - Zwei Asse tischen auf" von Endemol Shine Germany.

Während Christian Lohse vielen Zuschauern diverser Koch-Formate ein Begriff sein dürfte, ist das bei Anton Schmaus vielleicht nicht der Fall. Er betreibt mehrere Restaurants in Regensburg und ist seit dem vergangenen Jahr darüber hinaus Chefkoch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Teilen