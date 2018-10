Viacom baut Merchandising-Welt um "Spotlight" auf

© Nickelodeon

Viacom Nickelodeon Consumer Products entwickelt erstmals in Deutschland ein Licensing-Programm rund um eine lokale Eigenproduktion. Es geht um die Serie "Spotlight", von der im September die mittlerweile dritte Staffel gestartet ist.



31.10.2018 - 15:57 Uhr von Uwe Mantel 31.10.2018 - 15:57 Uhr

Die an der fiktiven Berlin School of Arts spielende Nickelodeon-Serie "Spotlight" wird zur ersten lokalen Eigenproduktion des Kindersenders, um den Viacom Nickelodeon Consumer Products eine Merchandising-Welt aufbaut. Der Markt-Start in st in den Kategorien Apparel & Fashion, Accessoires, DVDS & CDS, sowie Stationery & Back to School geplant, danach soll es einen sukzessiven weiteren Ausbau geben.

"Konsumenten im deutschsprachigen Raum haben ganz besondere Anforderungen und Wünsche", sagt Felix Ruoff, Vice President, Southwest Europe, Middle East and Africa, VNCP. "Spotlight geht auf genau diese ein und wir freuen uns, für dieses Format erstmalig die Produktlinien lokal in Deutschland zu entwickeln. Hierfür arbeiten wir mit dem erfahrenen Team der Agentur Dreispur aus Münster zusammen."

