NBC entwickelt US-Adaption von Sat.1-Serie "Einstein"

© Sat.1

Nachdem kürzlich schon angekündigt wurde, dass es einen neuen Anlauf für eine mögliche US-Adaption des "Letzten Bullen" gibt, ist man in den USA nun auch auf die Sat.1-Serie "Einstein" mit Tom Beck aufmerksam geworden.



01.11.2018 - 11:24 Uhr von Uwe Mantel 01.11.2018 - 11:24 Uhr

Nachdem Red Arrow Studios International kürzlich gemeinsam mit Universal bereits einen neuen Anlauf für eine US-Adaption von "Der letzte Bulle" genommen hat, wurde nun die US-Adaption einer weiteren Sat.1-Serie gemeinsam mit Universal in Entwicklung geschickt, wie "Deadline" zuerst berichtete. Es geht um die hierzulande von Zeitsprung Pictures produzierte und von Martin Ritzenhoff und Matthias Dinter geschriebene Serie "Einstein" mit Tom Beck in der Hauptrolle.

Am Drehbuch für die US-Adaption arbeitet Michael Reisz, der zuletzt "Shadowhunters" umgesetzt hat und zuvor unter anderem auch an Serien wie "Boston Legal" und "Unforgettable" beteiligt war. Zudem steht mit Carol Mendelsohn eine langjährige "CSI"-Produzentin hinter dem Projekt. Neben Universal und Carol Mendelshon Productions ist auch noch Tariq Jalil mit seiner Produktionsfirma Intrigue an der Produktion beteiligt. Der Auftrag für die Arbeiten kam vom Network NBC. Der Entwicklungsauftrag ist der erste Schritt für eine mögliche Serie - ob daraus die Produktion einer Pilotfolge und dann wiederum eine mögliche Serienproduktion folgt, steht also noch nicht fest.

Im Mittelpunkt der Krimiserie steht ein Ururenkel Albert Einsteins, der die Genialität von seinem berühmten Vorfahren geerbt hat und eigentlich als Physik-Professor an einer Universität unterrichtet. Da der tödlich Erkrankte dem Konsum von Drogen nicht abgeneigt ist, zwingt die Polizei ihn, als Berater bei der Aufklärung schwieriger Mordfälle zu helfen, um nicht wegen Gesetzesverstößen ins Gefängnis zu müssen. Dabei helfen ihm seine enorme Beobachtungsgabe und seine physikalischen Kenntnisse.

Sat.1 hatte zunächst einen sehr erfolgreichen Pilotfilm produziert und "Einstein" dann in Serie geschickt. Die zweite Staffel hatte allerdings mit rückläufigen Quoten zu kämpfen und kam im Schnitt nur noch auf Marktanteile merklich unter der 10-Prozent-Marke. Trotzdem gab Sat.1 grünes Licht für die Produktion einer dritten Staffel, mit der 2019 zu rechnen ist.

Teilen