Saxonia entwickelt Serie mit "Babylon-Berlin"-Star Kurth

In "Babylon Berlin" brilliert Peter Kurth in der Rolle des Berliner Polizisten Bruno Wolter, in der "Protokollantin" ist er als Hauptkommissar Silovski zu sehen. Für eine neue Miniserie, die von Saxonia Media entwickelt wird, zieht es ihn nach Köln.



04.11.2018 - 10:10 Uhr von Uwe Mantel 04.11.2018 - 10:10 Uhr

Wenn ein Schauspieler gleichzeitig in gleich zwei Aushängeschild-Produktionen des deutschen Fernsehens zu sehen ist, dann darf man wohl sagen: Er ist gut im Geschäft. Peter Kurth gelang dieses Kunststück: Während er in "Babylon Berlin" den Berliner Bullen Bruno Wolter gibt, ermittelt er im ZDF als Hauptkommissar Silovski in "Die Protokollantin". Und ein neues Projekt mit Kurth befindet sich gerade im Entwicklungsstadium: Die geplante Miniserie "Hart".

Entwickelt wird sie gemeinsam von Saxonia Media-Geschäftsführer und Produzent Sven Sund, Autor und Grimmepreisträger Michael Gantenberg ("Tatort", "Unter Verdacht") und Produzent Herbert Schwering (Coin Film). Peter Kurth soll darin die Rolle des Hartmut Metzer übernehmen, der nach 40 Jahren in seine Heimat nach Köln-Kalk zurückkehrt.

Als junger Mann verschwand er, da er sich schuldig fühlte an einem tödlichen Unfall. Jahrzehnte später kehrt er zurück, weil offenbar etwas an der Geschichte nicht stimmt. Wie ein Puzzle entsteht ein Blick auf eine neue Wahrheit. Seine Suche ist begleitet von Schuld, Freundschaft, Sühne und Rache und führt nicht nur ihn an moralische Grenzen. Einen konkreten Sender gibt es für "Hart" noch nicht, konzipiert wird die Serie aber fürs Pay-TV oder Streamingdienste.

