Kaiser moderiert die Mockridge-Show "Fang-Freitag"

Bei "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag" motzt Sat.1 das Kinderspiel Fangen zum großen Sport-Event auf. Die Idee kommt von Luke Mockridge, der auch selbst teilnimmt. Durch den Abend führen wird Andrea Kaiser.



04.11.2018 - 10:35 Uhr von Uwe Mantel 04.11.2018 - 10:35 Uhr

So langsam setzten sich die Puzzlestücke für "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag" zusammen: Nachdem kürzlich schon der Sendetermin bekannt wurde - am 7. Dezember wird es soweit sein - steht nun auch die Moderatorin fest. Da Luke Mockridge, der die Idee zur Sendung hatte und diese auch produziert, selbst teilnehmen wird, kann er bekanntlich nicht durch den Abend führen. Diese Aufgabe übernimmt Andrea Kaiser, wie Sat.1 am Sonntag bekanntgab.

Andrea Kaiser ist im Sport zuhause, zuletzt moderierte sie für Sat.1 beispielsweise die DTM-Übertragungen - und als Sport-Event und nicht als Kinderspiel ist auch der "Fang-Freitag" angelegt. In der Sendung gilt es insgesamt acht Spielrunden in verschiedenen Fang-Disziplinen zu absolvieren, ehe der Gesamtsieger feststeht. Dabei verspricht Sat.1 spektakuläre Hindernis-Flächen, Fangen an der Hauswand entlang oder draußen über Container hinweg.

