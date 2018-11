Verkauf von Endemol Shine wird offenbar abgeblasen

© Endemol Shine

Die Suche nach einem Käufer für den Produktionsriesen Endemol Shine ist offenbar nicht nach den Wünschen von 21st Century Fox und Apollo Global verlaufen. Laut US-Medienberichten ist der geplante Verkauf jetzt abgeblasen worden.



06.11.2018 von Alexander Krei

Über Monate hinweg suchten Apollo Global und 21st Century Fox einen neuen Eigentümer für die Endemol Shine Group - und tatsächlich war anfangs von vielen Interessenten die Rede. Bis zu drei Milliarden US-Dollar erhofften sie sich von dem Deal. Doch jetzt ist der Verkauf offenbar abgeblasen worden. Das will jedenfalls der US-Branchendienst "Variety" in Erfahrung gebracht haben.

Zahlreiche Unternehmen, darunter Banijay, Lionsgate, Sony, All3Media und die Talentagentur Endeavor, hatten sich für Endemol Shine interessiert. Zum Kreis der Interessenten zählten aber auch ITV und FremantleMedia, die zuletzt jedoch abgewunken hatten. ITV ließ erst im Oktober erklären, man habe derzeit nicht die Absicht, ein Angebot abzugeben. Und so stehen Apollo und Fox nun also ohne Käufer da - nur zwei Wochen nachdem es hieß, dass ein Abschluss des Deals voraussichtlich "in ein oder zwei Monaten" unter Dach und Fach sei.



Das Ausbleiben des Verkaufs bedeutet, dass Walt Disney die 50-prozentige Beteiligung, die 21st Cenuty Fox an dem Produktionsriesen hält, im Rahmen seiner milliardenschweren Fox-Übernahme erhalten wird. Der Bieterkampf um weite Teile von 21st Century Fox war im Sommer zugunsten von Disney nach einem Gebot in Höhe von mehr als 71 Milliarden US-Dollar entschieden worden. Dieser Deal soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 über die Bühne gehen.

Die Endemol-Shine-Eigentümer haben sich nun laut "Hollywood Reporter" darauf verständigt, das Wachstum des Produktionshauses fördern zu wollen. Offiziell wollten sich bislang weder Endemol Shine noch Fox und Apollo Global zum Ende der Verkaufsverhandlungen äußern.

