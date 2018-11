Vince Gilligan arbeitet offenbar an "Breaking Bad"-Film

© AMC

Nachdem AMC gerade drei "Walking Dead"-Filme in Aussicht gestellt hat, könnte nun laut "Hollywood Reporter" mit "Breaking Bad" eine weitere Serie in Spielfilmlänge fortgesetzt werden. Eine offizielle Bestätigung steht bislang allerdings noch aus.



07.11.2018 - 11:27 Uhr von Kevin Hennings 07.11.2018 - 11:27 Uhr

Kehrt Heisenberg zurück? Einem Bericht des US-Branchendienstes "The Hollywood Reporter" zufolge könnte das so sein. Demnach arbeitet "Breaking Bad"-Showrunner Vince GIlligan bereits seit einiger Zeit an dem Projekt "Greenbrier", bei dem es sich scheinbar um einen zweistündigen Film zur Serie handelt. Wie genau der Inhalt aussieht und ob Prequel oder Sequel ist noch nicht klar, da sich der US-Sender AMC und Sony Pictures Television bislang nicht offiziell geäußert haben. Laut "Hollywood Reporter" dreht sich die Geschichte aber um die Flucht eines Mannes und seine Suche nach Freiheit.

Erst vor wenigen Tagen gab AMC bekannt, dass "The Walking Dead" nicht nur als Serie weiterlaufen wird, sondern auch in drei kommenden Filmen fortgeführt werden soll. Mit einem "Breaking Bad"-Film würde AMC also erneut in eine bereits etablierte Marken investieren. Für Vince Gilligan wäre es auch das erste Projekt, das er im Rahmen seines dreijährigen Overall-Deals mit Sony Pictures Television umsetzen würde. Erst im Juli hatte er bei Sony unterschrieben. Daneben ist er auch in das noch laufende "Breaking Bad"-Spin-Off "Better Call Saul" involviert.



Dem Bericht nach soll der Dreh bereits diesen Monat in New Mexico beginnen, wo laut dem New Mexico Film Office tatsächlich ein Filmdreh mit dem Titel "Greenbrier" angemeldet ist. Doch wer genau mit am Set vor Ort ist, wurde noch nicht offengelegt. So bleibt die Frage bestehen, ob die zentralen "Breaking Bad"-Stars Bryan Cranston und Aaron Paul überhaupt dabei sein werden. Neben Gilligan sollen aber auch Mark Johnson sowie Melissa Bernstein involviert sein, die als ausführende Produzenten auch bei "Breaking Bad" und "Better Call Saul" mit im Team waren und sind.

Ob am Ende ein Fernseh- oder ein Kinofilm stehen wird, ist darüber hinaus ebenso ungeklärt wie ein möglicher Veröffentlichungstermin. Viele Fragezeichen also, doch Fans können sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf neue Geschichten aus dem "Breaking Bad"-Universum machen.



