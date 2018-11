Sat.1 plant laut "Bild" Allstar-Staffel von "Promi Big Brother"

© SAT.1

Die letzte Staffel von "Promi Big Brother" ist ein großer Erfolg für Sat.1 gewesen, dennoch soll es 2019 laut "Bild" große Änderungen geben. Die Rede ist von einer Allstar-Staffel, die dann nicht mehr in Köln Ossendorf produziert werden soll.



07.11.2018 - 14:38 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2018 - 14:38 Uhr

Etwas mehr als zwei Monate nach dem Ende der letzten "Promi Big Brother"-Staffel berichtet die "Bild" nun über Änderungen an der neuen Staffel im kommenden Jahr. Demnach will Sat.1 einen großen Neuaufschlag, die Zeitung beruft sich auf Informationen aus Produktionskreisen. So plant Sat.1 angeblich eine Allstar-Staffel mit den besten Kandidaten der letzten Jahre. Dabei habe sich der Sender die RTL-Show "Bachelor in Paradise" zum Vorbild genommen, die im Sommer zahlreiche "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten zusammenführte und richtig gute Quoten holte.

Eine weitere angebliche Neuerung betrifft den Produktionsort: Die erste Staffel von "Promi Big Brother" wurde in Berlin produziert, danach wanderte die Show nach Köln Ossendorf. Nun berichtet die "Bild", 2019 wolle man in Mexiko produzieren. Das käme tatsächlich sehr überraschen: Der Ort der Show spielt bislang inhaltlich eigentlich keine wesentliche Rolle - anders als etwa beim RTL-Dschungelcamp.

Offiziell bestätigt sind die von der "Bild" berichteten Änderungen am Format allerdings noch nicht. Sendersprecherin Diana Schardt wird in der Boulevardzeitung so zitiert: "Rund um ‚Promi Big Brother‘ gibt es viele Ideen. Ob und welche davon wir umsetzen, ist noch nicht entschieden."

Sollte Sat.1 tatsächlich großflächig an "Promi Big Brother" schrauben, wäre das alleine schon deshalb überraschend, weil die letzte Staffel für den Sender ein großer Erfolg war. Die von EndemolShine produzierte Show erreichte im Schnitt 16,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, das war deutlich mehr als in den beiden Jahren zuvor, als die Show jeweils weniger als 13,0 Prozent erzielte. Im Schnitt sahen sich im Sommer zwei Millionen Menschen jede einzelne Ausgabe des Formats an.

Teilen