RTL erstmals mit Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet

© Radio Bremen/Martin von Minden

Bei der Verleihung des Bremer Fernsehpreises für besondere Leistungen im Regional-TV ist es zu gleich mehreren Premieren gekommen. Erstmals wurde RTL ausgezeichnet, in der Kategorie Beste/r Moderator/in wurde in diesem Jahr dagegen niemand geehrt.



09.11.2018 - 21:45 Uhr von Timo Niemeier 09.11.2018 - 21:45 Uhr

Am Freitagabend ist der Bremer Fernsehpreis vergeben worden, diese Auszeichnung ehrt bereits seit 1974 besondere journalistische Leistungen im Regionalfernsehen. Die Jury, die erneut von Frank Plasberg geleitet wurde, wusste dabei durchaus zu überraschen. So erhielt RTL erstmals einen Preis. In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" siegte das Team von RTL Nord mit dem Beitrag "Blind" aus dem April. Die Kölner waren in diesem Jahr erstmals für den Bremer Fernsehpreis nominiert. Ebenfalls in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde der NDR für den Beitrag "Kampf um eine albanische Familie" im "Schleswig-Holstein Magazin".

Eine böse Überraschung erlebten dagegen die in der Kategorie Beste/r Moderator/in nominierten Personen. Hier entschied sich die Jury nämlich, keinen Preis zu vergeben. Nominiert waren Sabrina Ilski von RTL Nord, Jan Starkebaum vom NDR und Dirk Platt vom RBB. Der Sonderpreis der Jury ging an den WDR-Beitrag "Attentat auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein" in der "Aktuellen Stunde" vom 28. November 2017.

"Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern des Bremer Fernsehpreises 2018", so Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und Intendant des Bayerischen Rundfunks: "Mit diesem Preis würdigen wir Journalistinnen und Journalisten, die über die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort berichten. Die Recherchen, Beiträge, Sendungen und Aktionen zeigen, wie vielfältig und innovativ Journalismus in der Region sein kann – und was er jeden Tag leistet." Die meisten Auszeichnungen erhielt bei der Preisverleihung der WDR, dort kann man sich über drei von acht Preisen freuen.

Hier alle Gewinner in der Übersicht:

1. Die beste Sendung:

Wir in Bayern, 20.02.2018 (BR München)

Abendschau, 20.03.2018 (RBB Berlin)

Hessenschau, 03.09.2017 (HR Frankfurt am Main)

Aktuelle Stunde, 28.11.2017 (WDR Düsseldorf)

Abendschau, 19.12.2017 (RBB Berlin)

2. Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag:

Kampf um eine albanische Familie, 17.08.2017 (Schleswig-Holstein Magazin, NDR Kiel)

Elke Twesten, 04.08.2017 (Hallo Niedersachsen, NDR Hannover)

Würden Sie CSU wählen?, 18.06.2018 (buten un binnen, Radio Bremen)

Blind, 24.04.2018 (RTL Nord, RTL Hamburg)

3. Die beste Moderatorin – Der beste Moderator:

Sabrina Ilski, live vor Ort bei der Landesgartenschau in Bad Iburg, 18.04.2018 (RTL Nord, RTL Niedersachsen/Bremen)

Jan Starkebaum, Regierungskrise in Niedersachsen, 04.08.2017 (Hallo Niedersachsen, NDR Hannover)

Dirk Platt, Studiogespräch mit Hans Joachim Schellnhuber, 12.12.2017, (Brandenburg Aktuell, RBB Potsdam-Babelsberg)

Nicht vergeben

4. Worauf wir besonders stolz sind:

MDR Frühlingserwachen, März und April 2018 (MDR Leipzig)

Zurück in die Herkunft, 31.01.-02.02.2018 (zibb, RBB Potsdam)

Thema der Woche: Volkskrankheit Depression, 18.-23.06.2018 (Hallo Niedersachsen, NDR Hannover)

5EuroTräume, 14.-18.08.2017 (RTL Nord, RTL Hannover)

Sing mich, 01.-02.04.2018 (Aktuelle Stunde, WDR Düsseldorf)

Jetzt mal ehrlich, 23.08.2017-10.04.2018 (Lokalzeit OWL, WDR Bielefeld)

5. Die beste Recherche:

Betrug mit Flüchtlingswohnungen, 24.04.2018 (Hamburg-Journal, NDR Hamburg)

Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels in NRW/Wer verdient an Flüchtlingen?/Flüchtlinge in Hotels: Wie geht es in Köln weiter?, 13.06.2018/20.06.2018/25.06.18 (Aktuelle Stunde, WDR Köln)

Serie Überlastete Justiz, 19.03.-25.03.2018 (Abendschau, RBB Berlin)

6. Die gelungenste Zuschauerbeteiligung:

Robur: Sadenbecker See, 24.06.2018 (Brandenburg Aktuell, RBB Potsdam-Babelsberg)

#Abgasalarm, 29.11.2017 (Landesschau Baden-Württemberg, SWR Baden-Baden)

NRW summt, 16.04.2018 (Hier und heute, WDR Köln)

7. Sonderpreis der Jury

Attentat auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein , Aktuelle Stunde, 28.11.2017, WDR, Düsseldorf

Teilen