Weihnachtsshow von "Genial daneben" noch im November

An frühe Jahresrückblicke hat man sich inzwischen ja bereits gewöhnt. Da passt es nur gut ins Bild, dass Sat.1 die prominent besetzte "Weihnachtsshow" von "Genial daneben" in diesem Jahr bereits Ende November ausstrahlen wird.



10.11.2018 - 10:05 Uhr von Alexander Krei 10.11.2018 - 10:05 Uhr

Hugo Egon Balder wird in diesem Jahr schon Ende November Weihnachten feiern. In diesem Jahr gibt es die "Weihnachtsshow" von "Genial daneben" nämlich bereits am Freitag, den 30. November um 20:15 Uhr zu sehen und damit rund zwei Wochen früher als vor einem Jahr. Die Produktion übernimmt Constantin Entertainment.

Als Gäste, die die Fragen der Zuschauer beantworten müssen, sind diesmal Hella von Sinnen, Wigald Boning, Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris Tall, Mike Krüger, Michael Mittermeier, Max Giermann, Michael Kessler und Martin Rütter mit dabei. Im vergangenen Jahr kam die dreistündige XXL-Ausgabe beim Publikum bestens an: Damals hatten zweieinhalb Millionen Zuschauer eingeschaltet und für fast zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesorgt.

Die regulären Ausgaben von "Genial daneben" tun sich dagegen derzeit - ebenso wie der Quiz-Ableger am Vorabend - schwer und verzeichnen nur noch einstellige Marktanteile. Durch die "Weihnachtsshow" wird "Die Martina Hill Show" am 30. November übrigens eine halbe Stunde später zu sehen sein als momentan.

Als Konkurrenz bekommt es "Genial daneben - Die Weihnachtsshow" unterdessen nicht mit "Ninja Warrior Germany" zu tun, das bereits eine Woche zuvor endet. Stattdessen zeigt RTL parallel zu dem Comedy-Quiz die Bühnenshow "Zauberwelten" der Ehrlich Brothers. Um 22:15 Uhr folgt schließlich auch noch Martin Rütters Bühnenprogramm "Freispruch".

