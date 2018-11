Vox setzt "Der Vertretungslehrer" im Dezember fort

© Vox

Vox zeigt im Dezember zwei neue Ausgaben seines im Januar getesteten Formats "Der Vertretungslehrer". Nach Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko begeben sich Frank Thelen und Dagi Bee in eine Schule und unterrichten dort. 2019 sind weitere Ausgaben geplant, unter anderem mit Thomas Gottschalk.



13.11.2018 - 10:17 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 10:17 Uhr

Mit 8,0 Prozent Marktanteil ist "Der Vertretungslehrer" im Januar dieses Jahres eigentlich recht erfolgreich gewesen, 850.000 Zuschauer sahen sich damals die Pilotfolge mit Wladimir Klitschko am späten Dienstagabend an. Es hat lange gedauert, bis Vox Nachschub angekündigt hat, nun ist es aber passiert: Am 11. und 18. Dezember zeigt man jeweils um 22:15 Uhr zwei weitere Folgen des Formats. "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen und Youtuberin Dagi Bee spielen dann die Vertretungslehrer an jeweils einer Schule.

Die beiden begeben sich jeweils an eine Schule und unterrichten dort die unwissenden Schüler einer Oberstufe - allerdings nicht in Mathe, Erdkunde oder Physik. Thelen und Dagi Bee widmen sich einem Thema, das ihnen persönlich am Herzen liegt und sie in ihrer Karriere geprägt hat. Thelen etwa spricht mit den Schülern über ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft, Dagi Bee beschäftigt sich mit dem Thema Hass im Netz.

2019 soll es darüber hinaus vier weitere Ausgaben des Formats zu sehen geben. Fest steht bereits, dass Thomas Gottschalk dann auch in "Der Vertretungslehrer" zu sehen sein wird. Er spricht mit den Schülern über das Thema "Die Jugend von heute". In einer anderen Sendung diskutiert Hundeprofi Martin Rütter mit den Jugendlichen über Körpersprache. Die zwei anderen Promis, die an der Sendung teilnehmen werden, hat Vox unterdessen noch nicht verraten. Wenn die vier neuen Folgen 2019 gezeigt werden, will Vox zudem auch noch einmal die Pilotfolge mit Wladimir Klitschko wiederholen. Produziert wird das Format von Norddeich TV.

