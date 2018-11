Sky und Netflix aus einem Guss: So sieht die Kombi aus

© Sky/Netflix

Sky und Netflix haben in München Details zu ihrer Zusammenarbeit vorgestellt. Wer beides zusammen bucht, kann gegenüber den Einzelpreisen sparen - muss sich aber lange binden. Auf Sky Q sollen Inhalte beider Anbieter gleichwertig nebeneinander stehen.

In den letzten Jahren ist schon viel darüber geschrieben worden, ob die Streaming-Anbieter traditionelle Pay-TV-Konzerne unter Druck bringen würden - da überraschten Sky und Netflix im Frühjahr mit der Ankündigung, künftig zusammenarbeiten zu wollen. Am Dienstag erklärten Vertreter beider Unternehmen nun, wie man sich das genau vorzustellen hat: Sky führt das neue Paket "Sky Entertainment Plus" ein, das regulär 32,99 Euro im Monat kostet und neben dem normalen Sky-Entertainment-Paket auch ein Standard-Abo von Netflix umfasst.

Der Aufpreis für den Netflix-Zugang gegenüber dem normalen Sky Entertainment beträgt somit monatlich also 8 Euro. Für 8 Euro kann man Netflix zwar auch einzeln buchen, erhält dann aber nur das abgespeckte Basis-Paket, das nicht mal HD umfasst. Im Bündel-Angebot mit Sky ist hingegen bereits das Standard-Abo enthalten, das normalerweise mit 10,99 Euro im Monat zu Buche schlägt - effektiv beträgt die Ersparnis im Vergleich zur Einzelbuchung also 3 Euro. Ein Upgrade auf das Netflix-Premium-Paket, das dann auch UHD-Inhalte und die Nutzung auf mehr Geräten beinhaltet, ist für einen Aufpreis von 3 Euro im Monat möglich. Kombinationen mit jedem anderen Sky-Paket sind natürlich ebenfalls möglich.

Buchbar ist das neue Sky Entertainment Plus ab dem 15. November - auch für Bestandskunden. Wer bislang schon zwei getrennte Abos von Sky und Netflix hat, kann ab diesem Zeitpunkt also 3 Euro im Monat sparen. "Sky Kunden mit einem bestehenden Netflix-Abo können ihr Konto problemlos mit Entertainment Plus verbinden und damit Ihr Netflix-Profil weiter verwenden", versprechen die beiden Unternehmen. Es gibt allerdings auch einen Haken: Netflix-Kunden sind monatliche Kündbarkeit gewohnt - wer sich für "Sky Entertainment Plus" entscheidet, bindet sich hingegen über die gesamte Vertragslaufzeit an Sky und Netflix. Die Mindestvertragslaufzeit für Neukunden beträgt dabei satte 24 Monate. Damit bietet Netflix zum ersten Mal derart lange Vertragslaufzeiten an.

Der Vorteil gegenüber anderen Plattformen, auf denen Netflix auch schon genutzt werden kann, ist die vollständige Integration in Sky Q. "Manchmal wollen wir die ersten sein, manchmal ist es aber besser, der Beste zu sein", sagte Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland, dazu in München. Konkret heißt das: Empfehlungen für Sky und Netflix werden auf der Home-Seite von Sky Q, sowie im Bereich Serien Seite an Seite angezeigt. Netflix Inhalte sind zudem in die Sky Q Textsuche integriert - die Kunden müssen sich also zunächst mal keine Gedanken darüber machen, von welchem Anbieter der jeweilige Inhalt nun stammt. Wer das neue Paket bucht, kann ungeachtet dessen die Netflix-Inhalte aber auch über alle Netflix-eigenen Apps auf allen Plattformen nutzen.

Diese Vorteile bleiben auch, wenn man sich gegen das Bündelangebot entscheidet und Netflix und Sky getrennt voneinander bucht. Auch dann kann man sich auf Sky Q in die Netflix-App einloggen und die Inhalte entsprechend nutzen. Dann fällt der Preisvorteil weg, allerdings auch die lange Vertragslaufzeit für Netflix.

Sowohl bei Netflix als auch bei Sky betonte man am Dienstag, wie gut die beiden Angebote zusammen passen würden. "Wir sind sehr glücklich über die Marktentwicklung und sehen uns komplementär zu Sky aufgestellt, weil wir nicht dieselben Inhalte anbieten", sagte Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix in Europa, am Rande der Präsentation im Gespräch mit DWDL.de. "Es gibt null Überlappungen. Wir ergänzen uns wunderbar - wie zwei Puzzleteile." Marcello Magioni sagt: "Unser Ziel ist, Sky-Kunden das beste Fernseherlebnis anzubieten. Dafür müssen Kunden all ihre Lieblingsprogramme am selben Ort finden. Deshalb arbeiten wir mit Netflix zusammen. Mit dem Entertainment Plus Paket auf Sky Q kommen Serien-, Film- und Entertainmentfans mehr denn je auf ihre Kosten."

Auf die Frage, ob man sich über dieses Angebot hinaus noch eine weitere Zusammenarbeit, etwa im Zuge von Koproduktionen, vorstellen könnte, gibt sich Rummel-Mergeryan offen. "Es gibt keine roten Linien. Bei 'Babylon Berlin' gab es sogar bereits eine Kooperation, weil wir die Serie in den USA, Australien, Kanada und Neuseeland zeigen. Es existieren also schon erste Ansätze. Wir werden Gespräche darüber führen, wie es Sinn macht, weiter zusammenzuarbeiten." Nun erhofft man sich von der Zusammenarbeit aber erstmal weiteres Wachstum auf dem deutschen Markt. Netter Nebeneffekt in jedem Fall: In der neuen Weihnachtskampagne von Sky mit Elyas M'Barek soll auch auf Netflix hingewiesen werden.

