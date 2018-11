ProSieben startet "Masters of Dance" Mitte Dezember

© ProSieben/Marc Rehbeck

ProSieben wird seine neue Tanzshow "Masters of Dance" ab Mitte Dezember immer donnerstags zeigen, fünf Ausgaben werden im wöchentlichen Rhythmus gezeigt. Auch zwischen den Feiertagen macht man keine Pause.



13.11.2018 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 14:54 Uhr

Trotz einiger Rückschläge versucht sich ProSieben demnächst bekanntlich noch einmal an einer Tanzshow. Thore Schölermann und Rebecca Mir moderieren "Masters of Dance" - und nun gibt es auch konkrete Sendetermine. Die fünf Folgen umfassende Staffel startet am 13. Dezember. Die Show ist dann immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen - auch zwischen den Feiertagen macht ProSieben keine Ausnahme und zeigt eine neue Ausgabe.

In der Show treten Tänzer auf und buhlen um die Gunst der vier Dance-Master Nikeata Thompson, Julien Bam, Vartan Bassil und Dirk Heidemann. Die vier Profi-Tänzer stellen sich während den Auditions ihre persönliche Dance-Crew zusammen. Anschließend ziehen sie gegeneinander ins Duell und ihre Gruppen treten in unterschiedlichen Tanzstilen und direkten Tanzduellen gegeneinander an - "The Voice" lässt grüßen. Dem besten Tänzer winken am Ende 50.000 Euro. Flying Steps-Chef Vartan Bassil sagt über die Show: "Das Besondere an 'Masters of Dance' ist für mich, dass man als Juror nicht nur passiv bewertet, sondern dass man selbst aktiv mitgestaltet und sein Team auswählt, mit dem man dann gegen die anderen Master antritt." Produziert wird die Tanzshow von Tresor TV.

Teilen