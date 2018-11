Sky nimmt auch Konkurrenten DAZN bei Sky Q auf

© Sky, DAZN

Wer seinen Sky Q-Receiver einschaltet, der findet dort ab sofort auch die Möglichkeit, über eine eigene App die Inhalte des konkurrierenden Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen. Ein separates Abo ist aber trotzdem weiter nötig.



15.11.2018 - 11:24 Uhr von Uwe Mantel 15.11.2018 - 11:24 Uhr

Seit dieser Saison müssen nicht nur Pay-TV-Verweigerer auf frei empfangbare Champions-League-Spiele verzichten, auch Sky-Kunden haben nur noch ein eingeschränktes Angebot, weil sich der Pay-TV-Konzern die Rechte mit dem Streamingdienst DAZN teilt. Wer alles sehen will, muss somit nun doppelt zahlen. Zumindest die Handhabung wird nun aber einfacher: Ab sofort gibt es für den Sky Q-Receiver auch eine DAZN-App, die Inhalte des Streaming-Dienstes lassen sich also nun auch über das Sky-Gerät abrufen.

Sky will Sky Q als "All-in-One"-Plattform positionieren, über die auch die Inhalte von anderen Anbietern genutzt werden können. Schon von Beginn an waren etwa die Mediatheken von ARD und ZDF über Sky Q nutzbar, zudem hat man gerade eine Partnerschaft mit Netflix verkündet. Die geht allerdings deutlich weiter als im Falle von DAZN. Die Netflix-Inhalte werden tief in die Sky-Q-Plattform integriert und sind auch über deren Suchfunktion auffindbar, zudem bieten Sky und Netflix sogar ein gemeinsames Abo an. Für DAZN bleibt weiterhin ein separates Abo notwendig, das direkt bei DAZN abgeschlossen werden muss. Mit den Zugangsdaten kann man sich dann einfach in der App auf Sky Q anmelden.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland: "Mit Sky Q bieten wir unseren Kunden einfach das beste Fernseherlebnis: Sky- und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, sowie Mediatheken, Netflix und Spotify. Mit DAZN erweitern wir den App-Bereich um einen weiteren populären Live-Streamingservice, der vor allem auch die Wünsche unserer sportinteressierten Kunden berücksichtigt." Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN im deutschsprachigen Raum: "Wir freuen uns, dass wir über Sky Q jetzt noch mehr Fans von DAZN Live Sport erreichen können. DAZN Kunden mit einem Sky Q Receiver können ab sofort ihren Login nicht nur auf ihren bestehenden mobilen Endgeräten, im Web, und bestehenden Smart-TV-Apps nutzen, sondern auch ganz bequem auf Sky Q zuhause."

Teilen