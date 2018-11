Sat.1 bringt "Navy CIS" ab Dezember schneller zu Ende

© CBS Broadcasting

Mit seinen US-Krimiserien am Montagabend fährt Sat.1 schon seit einiger Zeit eher schlecht als recht - im Dezember vollzieht man daher einen Strategieschwenk. Wenn die vorerst letzte Folge von "Navy CIS: L.A." gezeigt ist, setzt man auf gleich zwei Folgen des ehemaligen Serien-Hits "Navy CIS".



17.11.2018 - 11:15 Uhr von Timo Niemeier 17.11.2018 - 11:15 Uhr

"Navy CIS" ist in der Vergangenheit ein großer Erfolg für Sat.1 gewesen und hat dem Sender am Sonntagabend lange sehr gute Quoten beschert. Nachdem die Quoten dort aber irgendwann immer weiter fielen, verfrachtete Sat.1 die Serie auf den Montagabend. Dort hat sich der Abwärtstrend aber eher noch beschleunigt, erst am vergangenen Montag lief es mit 7,0 Prozent Marktanteil so schlecht wie noch nie. Ein Erfolg ist "Navy CIS" für Sat.1 also nicht mehr, daher überrascht es auch nicht, dass der Sender die aktuelle Staffel bald schneller zu Ende bringt als üblich.

Ab dem 3. Dezember zeigt Sat.1 nämlich immer zwei Folgen von "Navy CIS" ab 20:15 Uhr. Das ist eine Premiere - für gewöhnlich hat Sat.1 in den vergangenen Jahren immer nur eine Folge gezeigt. Weil die Quoten inzwischen aber ziemlich schlecht sind, bringt es auch nichts, die neuen Folgen weiter nach hinten zu strecken. Den Sendeplatz um 21:15 Uhr übernimmt "Navy CIS" dann übrigens von seinem Ableger "Navy CIS: L.A.", der eine Woche vorher zum vorerst letzten Mal zu sehen sein wird. Beide Serien haben in den USA aber neue Staffeln erhalten, die dort auch schon zu sehen sind. "Navy CIS" kommt mit der aktuellen Staffel in Sat.1 gerade mal auf durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil - es wird voraussichtlich die schwächste Staffel in der Geschichte. Auch der L.A.-Ableger steht derzeit bei nur 8,2 Prozent. Und auch "Hawaii Five-0" macht am späten Montagabend mit 8,3 Prozent Probleme, einzig "Scorpion" kommt immer mal wieder auf zweistellige Werte und liegt mit seiner vierten und letzten Staffel im Schnitt derzeit bei rund 9,5 Prozent - am 26. November wird Sat.1 allerdings schon das Serienfinale zeigen.

Teilen