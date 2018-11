Endemol Shine Beyond legt Science-Fiction-Webserie vor

© Endemol Shine Beyond

Alien-Invasion: Mit fünf populären YouTubern hat Endemol Shine Beyond die Webserie "Das sechste Element" produziert. Eine Kreisdramaturgie soll die Zuschauer zum Wandern durch die Communities animieren. Auftraggeber ist die chemische Industrie.



19.11.2018 - 09:06 Uhr von Torsten Zarges 19.11.2018 - 09:06 Uhr

Wenn plötzlich Ufos über Köln kreisen und einige der populärsten Influencer von Außerirdischen heimgesucht werden, dann liegt der Production Value weitaus höher als bei deren sonstigen YouTube-Videos. Verantwortlich dafür ist das Digitalstudio Endemol Shine Beyond, das gemeinsam mit der Werbeagentur KNSK eine fiktionale Webserie für die Initiative "Chemie im Dialog", einen Zusammenschluss von Unternehmen der chemischen Industrie, produziert hat.

Um im Rahmen ihrer Image-Kampagne #DeineChemie zu zeigen, wo überall im Alltag Chemie drinstreckt, kooperieren die Partner schon länger mit Influencern. Neu ist diesmal, dass fünf verschiedene YouTuber in einer übergreifenden Seriendramaturgie vereint sind: "Das sechste Element" erzählt von einer drohenden Alien-Invasion und wie die Protagonisten jeweils darauf regaieren.

"Trotz des seriellen Charakters haben wir uns dafür entschieden, die fünf Episoden auf den fünf Kanälen der jeweiligen Hauptdarsteller zu veröffentlichen", so Kristian Costa-Zahn, Director Creation & Innovation von Endemol Shine Beyond, zu DWDL.de. "Durch eine Kreisdramaturgie sind die einzelnen Videos per inhaltlichem rotem Faden sowie per durchgängigem Look & Feel miteinander verbunden. Der Zuschauer kann mit jedem der Videos in die Story einsteigen und kehrt am Ende wieder zum Startpunkt zurück."

Die Kreativen von Endemol Shine Beyond haben den Rahmen der Science-Fiction-Comedy vorgegeben, den jeder der YouTuber dann mit eigenem Input füllen konnte. Seit Sonntag stehen die zehnminütigen Videos bei Joey's Jungle, Jay & Arya, Bonnytrash, Izzi und Jodie Calussi online – allesamt Creator, deren Kanäle zwischen einer halben und 1,7 Millionen Abonnenten liegen. "Aufgrund unserer Releasestrategie lassen sich – anders als bei anderen Webserien – millionenfache Views voraussagen", so Costa-Zahn. "Wir erreichen mehr Leute, weil die Zuschauer von einer Community zur anderen mitwandern."

Konkrete Leistungen der chemischen Industrie werden an passenden Stellen der Handlung durch innere Monologe oder die Durchbrechung der vierten Wand à la "House of Cards" integriert. So erläutern die Protagonisten dann jeweils mit direktem Blick in die Kamera, wie die Chemie Speicherchips für Smartphones, Elasthan in Sportklamotten, LED-Displays oder Post-it-Klebezettel möglich macht. "Wir sind überzeugt, dass Branded Fiction zukünftig ein spannendes Thema für Marken wird und freuen uns auf zukünftige Projekte", so Endemol-Shine-Beyond-Geschäftsführer Michael Kollatschny.

