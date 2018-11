Kerstin Niederauer-Kopf wird 2019 neue AGF-Chefin

© Serviceplan/AGF

Zuletzt hat es Gerüchte gegeben, dass die AGF-Gesellschafter nach einer neuen Geschäftsführerin suchen, nun kommt die Bestätigung. Kerstin Niederauer-Kopf leitet ab 2019 das Joint Industry Committee. Anke Weber, die derzeit diesen Posten innehat, bleibt an Bord.



19.11.2018

Erst seit 2017 hat die AGF Videoforschung einen hauptamtlichen Geschäftsführer, seit dem Sommer führt Anke Weber die Geschäfte des Joint Industry Committees. Ihr Vorgänger Willibald Müller gab seinen Posten zuvor überraschend aus persönlichen Gründen ab. Weber arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren für die AGF und trotzdem gab es schnell Gerüchte, sie sei nur eine Interimslösung und die Gesellschafter würden nach einer anderen Lösung suchen. Diese Gerüchte haben sich jetzt bestätigt.

Wie die AGF am Montagvormittag mitgeteilt hat, wird Kerstin Niederauer-Kopf die Geschäftsführung ab 2019 erweitern und im Zuge dessen auch ihren Vorsitz übernehmen. Anke Weber bleibt aber auch künftig als Geschäftsführerin an Bord. Niederauer-Kopf arbeitet derzeit noch Geschäftsleiterin Facit Research bei der Serviceplan Gruppe, bei der AGF übernimmt sie ihren neuen Job zum 1. Januar.

Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrats, sagt: "Die AGF-Gesellschafter begrüßen es sehr, dass mit Kerstin Niederauer-Kopf eine ebenso versierte wie kompetente Führungskraft als Vorsitzende der Geschäftsführung gewonnen werden konnte. Gemeinsam mit Anke Weber wird sie die strategische Entwicklung und die operativen Projekte der AGF in der TV- und Videomessung weiter forcieren. Wir wünschen Kerstin Niederauer-Kopf viel Erfolg und bedanken uns zugleich bei Anke Weber für ihr herausragendes Engagement als alleinige Geschäftsführerin in den letzten Monaten."

Kerstin Niederauer-Kopf selbst kennt die AGF bereits aus der Vergangenheit. Sie war Leiterin der Abteilung Werbe- und Marktforschung der ARD-Werbung Sales & Services und saß daher schon in den Gremien der AGF, unter anderem als stellvertretende Sprecherin der Technischen Kommission. "Aufgrund meiner langjährigen Gremien-Erfahrung bei der ARD-Werbung Sales & Services konnte ich bereits tiefe Einblicke in die AGF-Entwicklung gewinnen und dies zuletzt um die Perspektiven des Agenturbetriebes erweitern. Ich freue mich, nun gemeinsam mit Anke Weber und dem AGF-Team die für den Markt wichtigen Projekte in der TV- und Video-Nutzungsmessung voranzutreiben."

Anke Weber sagt: "Nach der intensiven Zeit seit Mitte des Jahres begrüße ich es sehr, zusammen mit Kerstin Niederauer-Kopf die aktuellen Herausforderungen der AGF vor allem bei dem weiteren Ausbau unseres Konvergenzstandards in einer vertrauensvollen und intensiven Kooperation umzusetzen."

Die AGF steht vor großen Herausforderungen, zuletzt stellte mit Max Conze der Chef einer der beiden großen privaten Sendergruppen die Quotenmessung in Frage. Conze sprach von einer "überholten Währung". Im Sommer wurde die AGF zudem scharf von den Werbekunden angegriffen, kritisiert wurden unter anderem "gravierende Pannen von beauftragten Dienstleistern, ungenügende Qualitätssicherung" sowie zu niedrige Fallzahlen im AGF-Panel. Hinzu kommt die Tatsache, dass man bei der Konvergenzwährung den selbstgesteckten Zielen weiter nachläuft.

