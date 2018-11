Sat.1 startet "The Voice Senior" noch vor Weihnachten

© Sat.1/André Kowalski

Der Senioren-Ableger von "The Voice of Germany", bei dem Kandidaten über 60 antreten dürfen, wird noch vor Weihnachten in Sat.1 starten. Und auch sonst drückt der Sender auf die Tube: Nach weniger als zwei Wochen steigt schon das Finale.



21.11.2018 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 09:44 Uhr

Sat.1 will den Schwung von "The Voice of Germany" nutzen und die erste Staffel des neuen Ablegers "The Voice Senior" noch vor Weihnachten an den Start bringen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, ist die erste Ausgabe für Sonntag, den 23. Dezember um 20:15 Uhr geplant. Die neue Show startet damit nur eine Woche nach dem Finale der achten "The Voice"-Staffel.

Im weiteren Verlauf der Staffel weicht Sat.1 allerdings vom gewohnten Ausstrahlungsmuster ab. Die vier Folgen der Show sollen innerhalb von weniger als zwei Wochen ausgestrahlt werden: So gibt es die zweite Ausgabe am Freitag, den 28. Dezember zu sehen, eine weitere Folge läuft am 30. Dezember. Das Finale selbst soll am Freitag, den 4. Januar 2019 über die Bühne gehen.

Bei "The Voice Senior" werden Gesangstalente ab 60 Jahren gesucht. Moderiert wird die Show - wie auch das Original - von Lena Gercke und Thore Schölermann. Auf den roten Stühlen kehren indes die beiden BossHoss-Musiker Sascha Vollmer und Alec Völkel nach fünfjähriger Abstinenz zurück, daneben fungieren auch Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha als Coaches in der von Talpa Germany produzierten Castingshow.

In den Niederlanden hatte RTL4 bereits im vergangenen Jahr den Ausbau der Marke "The Voice" um den Senioren-Ableger angekündigt. Dort war die erste vierteilige Staffel vor wenigen Monaten zu sehen.

