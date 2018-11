MDR findet Wappler-Nachfolgerin offenbar beim NDR

© NDR/Axel Berger

MDR-Intendantin Karola Wille ist auf der Suche nach einer neuen Programmchefin offenbar fündig geworden. Katja Wildermuth vom NDR soll die Nachfolge von Nathalie Wappler Hagen antreten. Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich Anfang Dezember.



21.11.2018 - 20:17 Uhr von Timo Niemeier 21.11.2018 - 20:17 Uhr

Weil Nathalie Wappler Hagen im April 2019 Direktorin beim öffentlich-rechtlichen Schweizer Radio und Fernsehens SRF wird, muss sich der MDR um eine Nachfolgerin kümmern. Bislang arbeitete Wappler Hagen nämlich als Programmchefin beim Sender. Intendantin Karola Wille hat nun offenbar eine geeignete Kandidatin ins Auge gefasst: Wie Medienjournalistin Ulrike Simon bei "Horizont" berichtet, soll Wille dem Rundfunkrat Katja Wildermuth als neue Programmchefin vorgeschlagen haben.

Es wäre ein Wechsel innerhalb der ARD: Wildermuth arbeitet derzeit noch als Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation für den NDR, diesen Job trat sie im Dezember 2016 an (DWDL.de berichtete). Sie folgte damals auf Patricia Schlesinger, die RBB-Intendantin wurde. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Der MDR wollte die Personalie am Mittwochabend gegenüber DWDL.de nicht bestätigen, dementierte sie aber auch nicht. Ein Sendersprecher verwies auf die nächste Sitzung des Rundfunkrats am 3. Dezember. Dort wird die Personalie dann höchstwahrscheinlich entschieden.

Für Wildermuth wäre es eine Rückkehr: Bereits seit 1994 arbeitete sie als feste freie Autorin für den MDR, 2001 dann schließlich als festangestellte Redakteurin. Außerdem leitete sie zwischen 2004 und 2016 die Redaktion Geschichte und Dokumentarfilm und war während dieser Zeit zudem stellvertretende Programmbereichsleiterin Geschichte, Gesellschaft und Natur. Vom NDR, der sich dann wiederum um eine Nachfolgerin für den Programmbereich Kultur und Dokumentation kümmern müsste, wollte sich am Mittwoch niemand zur Personalie äußern.

