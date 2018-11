Peter Frey bleibt bis 2022 Chefredakteur des ZDF

© ZDF/Laurence Chaperon

23.11.2018 - 16:56 Uhr von Timo Niemeier 23.11.2018 - 16:56 Uhr

Peter Frey bleibt Chefredakteur des ZDF. Bereits seit 2010 ist er im Amt, nun hat der Verwaltungsrat des Senders seinen Vertrag bis zum 30. September 2022 verlängert. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag von ZDF-Intendant Thomas Bellut. Bellut lobte Frey als einen herausragenden TV-Journalisten: "Peter Frey hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir in Sachen Information eine Topadresse in Deutschland sind. Wir leben in einer Zeit, in der sorgfältig geprüfte Information, gründliche Recherche und eine verständliche Vermittlung von Fakten wichtiger sind als jemals zuvor. Der Erfolg von 'heute', 'heute journal' über 'Berlin direkt', 'maybrit illner' bis hin zum 'aktuellen sportstudio' oder neuen Formaten wie 'plan b' spricht für sich."

In der Zukunft wird sich Frey wohl vor allem um den Ausbau der Onlineangebote kümmern, es sei eine "besondere Herausforderung", so Bellut weiter, "jüngere Menschen im Netz mit attraktiven Informationsangeboten zu versorgen". Vor seiner Zeit als Chefredakteur hatte Frey unter anderem das Hauptstadtstudio, die Hauptredaktion Außenpolitik und das "ZDF-Morgenmagazin" geleitet. Unter ihm als Chefredakteur entstanden Formate wie "ZDFzeit", "ZDFzoom" und "dunja hayali".

