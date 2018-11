RTL dreht neue Sitcom mit Caro Frier und Christian Tramitz

© RTL

Neben "Magda macht das schon" und "Beste Schwestern" plant RTL für 2019 die Produktion einer weiteren Sitcom. Darin übernehmen Caro Frier, Anna Julia Kapfelsperger und Christian Tramitz die Hauptrollen, Tommy Wosch fungiert als Showrunner.



24.11.2018 - 11:03 Uhr von Alexander Krei 24.11.2018 - 11:03 Uhr

RTL investiert weiter in deutsche Fiction und arbeitet derzeit an einer neuen Sitcom, die im kommenden Jahr von UFA Fiction produziert werden soll. Das bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de. Caro Frier und Anna Julia Kapfelsperger spielen darin zusammen mit Christian Tramitz die Hauptrollen. Caro Frier hatte in der Vergangenheit bereits in der RTL-Serie "Nicht tot zu kriegen" Sitcom-Luft geschnuppert, Anna Julia Kapfelsberger stand in der Vergangenheit neben "Unter uns" auch für die RTL-Serie "Christine. Perfekt war gestern!" vor der Kamera.





"Wir freuen uns sehr, nach 'Alles was zählt' und 'Nicht tot zu kriegen' wieder mit Caro Frier zu arbeiten", sagt RTL-Fictionchef Philipp Steffens. "Sie ist eine tolle Schauspielerin und steht RTL sehr gut zu Gesicht. Wir haben stetig nach einem Projekt gesucht, das wir wieder mit ihr zusammen verwirklichen können und sind froh eine Figur gefunden zu haben, die wir ihr auf den Leib schneidern konnten. Zusammen mit Anna Julia Kapfelsperger und Christian Tramitz ist dies eine vielversprechende Besetzung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."



Hinter der neuen, noch namenlosen Sitcom steht Tommy Wosch, der als Showrunner und Produzent fungiert und zuletzt auch bei der Anwaltsserie "Beck is back!" als Headautor verantwortlich zeichnete. Die neue Sitcom-Idee kam indes bei RTL so gut an, dass nach der bereits abgedrehten Pilotfolge im neuen Jahr eine komplette Staffel produziert werden soll. 2019 werden zudem "Magda macht das schon" und "Beste Schwestern" auf den Bildschirm zurückkehren.

Teilen