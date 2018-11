"Rosins Fettkampf" startet kurz nach dem Jahreswechsel

© kabel eins/Perez Prada

Die überflüssigen Pfunde sollen weg: Wenige Tage nach dem Jahreswechsel wird TV-Koch Frank Rosin genau das im Rahmen einer neuen Show bei kabel eins versuchen. Der Clou: In "Rosins Fettkampf" kann Rosin aus der eigenen Sendung fliegen.



25.11.2018 - 16:03 Uhr von Alexander Krei 25.11.2018 - 16:03 Uhr

Sternekoch Frank Rosin ist das bekannteste Gesicht von kabel eins - und gleich zu Beginn des neuen Jahres wird er mit einer neuen Abspeck-Sendung an den Start gehen. Wie der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, läuft "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" ab dem 3. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.

In der Show will Rosin nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch gleich selbst mit Abspecken. Er tritt in seiner eigenen Show gegen andere Abnehmwillige an. Wer zu wenig Pfunde verliert, fliegt raus. Spannend wird also, ob er es selbst ins Finale schafft, oder nicht. Um die ersten Ergebnisse nicht vorwegzunehmen, musste sich Rosin zuletzt mit aktuellen Fotos in den sozialen Netzwerken zurückhalten.

Aktuell ist Rosin auch noch in der Jury der Sat.1-Kochshow "The Taste" zu sehen, die allerdings bereits vor einiger Zeit aufgezeichnet wurde. Auch der Dreh der neuen Folgen von "Rosins Restaurants", die in wenigen Tagen bei kabel eins zu sehen sein werden, liegt schon etwas zurück.

