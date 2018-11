"Parfum" kommt Anfang 2019 ins ZDF-Hauptprogramm

© ZDF/Philipp Rathmer

Derzeit läuft "Parfum" noch bei ZDFneo, nun ist schon bekannt, wann die Serie den Sprung ins Hauptprogramm schafft. Anfang des neuen Jahres zeigt das ZDF alle sechs Folgen an drei aufeinanderfolgenden Tagen am späten Abend.



26.11.2018 - 14:08 Uhr

Das ZDF hat Ausstrahlungstermine für die Serie "Parfum" im Hauptprogramm angekündigt. Die sechs Folgen sind am Samstag, den 5. Januar, sowie an den zwei darauffolgenden Tagen zu sehen. Das ZDF zeigt immer jeweils zwei Folgen. Los geht’s am ersten Tag um 21:45 Uhr, an den beiden Tagen danach startet "Parfum" um 22 bzw. 22:15 Uhr.





"Parfum" ist das erste "Neoriginal", diese Marke hatte der Sender mit dem Start der Serie eingeführt. Bei ZDFneo läuft die Serie seit Mitte November, anfangs schalteten auch mehr als eine Million Menschen ein. In Woche zwei sank die Reichweite aber recht deutlich (DWDL.de berichtete). Zur Ausstrahlung beim Spartensender machte das ZDF die Serie komplett in der Mediathek verfügbar, international ist "Parfum", produziert von Constantin Film, bei Netflix zu sehen.

Am 5. Januar startet darüber hinaus nicht nur "Parfum" im ZDF, sondern auch die neue Staffel von "Dr. Klein". Das hat der Sender nun bekanntgegeben. 13 Folgen werden wie schon zuletzt immer samstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt. Die letzte Staffel erreichte im Schnitt etwas mehr als drei Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent Marktanteil. Das waren die bislang schwächsten Werte der Serie. Der Auftakt zur neuen Staffel ist als Doppelfolge angelegt, Teil 2 von "Aller Anfang ist schwer" ist für den 19. Januar eingeplant.

