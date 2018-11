Sixx setzt 2019 auf Welpen, "Charmed" und Telenovela

© Sixx

Für 2019 plant Sixx-Chefin Wiebke Schodder eine neue Eigenproduktion über Welpen. Darüber hinaus soll der Frauensender auch mit Fiction wachsen: Neben der Neuauflage von "Charmed" blickt Sixx auch auf den brasilianischen Fernsehmarkt.



26.11.2018 - 16:45 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 16:45 Uhr

Der ProSiebenSat.1-Frauensender Sixx hat seine zwischenzeitliche Durststrecke überwunden und konnte zuletzt wieder steigende Marktanteile erzielen. "2017 war kein einfaches Jahr für Sixx", sagt Senderchefin Wiebke Schodder im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Wir haben viel getestet und uns verstärkt die Frage gestellt, was unsere Zuschauerin eigentlich will." Die Erkenntnisse daraus habe man in diesem Jahr umsetzen können. "Wir erleben eine Transformation, die im Grunde auf unseren Ursprung zurückführt", so Schodder.



Für das kommende Jahr stellt Schodder (Foto) einen Ausbau der Eigenproduktionen in Aussicht. Neben "Sweat & Easy" und "Paula kommt" soll der Kölner Hundetrainer André Vogt eine wichtige Rolle im Programm des Senders spielen. "Nachdem unsere Formate rund um das Thema 'Hund' am Wochenende gut funktionieren, werden wir den 'Welpentrainer' von der Leine lassen", kündigt die Sixx-Chefin an. Er werde im Rahmen des von Docma TV produzierten Formats "kompetent und 'sixxig'" versuchen, "Ordnung in das süße Hunde-Chaos zu bringen".

Darüber hinaus will Wiebke Schodder ihren Sender aber auch weiterhin mit internationalem Dokutainment und internationaler Fiction bestücken. So wird Sixx 2019 die Neuauflage des Serien-Klassikers "Charmed" ins Programm nehmen. Daneben ist auch eine Ausstrahlung der von Eva Longoria produzieren Serie "Grand Hotel" geplant, die im Januar beim US-Sender ABC Premiere feiern wird. Ergänzt werden soll das Fiction-Angebot von Sixx durch die brasilianische Telenovela "Total Dreamer" über ein armes Mädchen, das von einer Modelkarriere träumt. "Eine klassische Story, aber absolut hochwertig produziert und sehr emotional erzählt", so Schodder zu DWDL.de.

Das Beispiel der Telenovela zeigt, dass Sixx inzwischen verstärkt auch abseits des amerikanischen Markts nach Serien Ausschau hält. Schodder: "Natürlich wünschen wir uns das nächste 'Sex and the City', also das nächste Kultformat, aber das wird eben nicht über Nacht geboren. Deshalb muss man auch mal über den Tellerrand schauen, um Frische ins Programm zu bringen."

Das komplette Interview mit Sixx-Chefin Wiebke Schodder lesen Sie am Dienstag bei DWDL.de.

