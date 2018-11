ZDF zeigt Oliver Berbens "Bier Royal" Ende Januar

© ZDF/Jacqueline Krause-Burberg

Das ZDF hat verraten, wann es die Bayern-Komödie "Bier Royal" zeigt. Der Zweiteiler wird Ende Januar 2019 montags und mittwochs zur besten Sendezeit ausgestrahlt. "Bier Royal" handelt von einer Familie, die nach dem Tod des Oberhauptes auseinanderzubrechen droht.



26.11.2018 - 18:44 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2018 - 18:44 Uhr

Bereits Mitte 2017 begannen die Dreharbeiten für den ZDF-Zweiteiler "Bier Royal", aber erst im kommenden Jahr schafft der Streifen es auf die Bildschirme. Wie das ZDF nun verraten hat, will man die beiden Teile am 28. und 30. Januar jeweils ab 20:15 Uhr zeigen. Hauptrollen in der bayerischen Familienkomödie spielen Gisela Schneeberger, Lisa Maria Potthoff, Robert Palfrader, Michael Klammer, Marianne Sägebrecht und Ulrike Kriener. Regisseurin ist Christiane Balthasar, das Drehbuch stammt von Carolin Otto und als Produzenten von der Moovie GmbH sind Oliver Berben und Heike Voßler mit dabei.

Inhaltlich geht es um die bayerische "Spezl"-Wirtschaft, die Münchner Society und den Gerstensaft, der alles am Laufen hält. Das Familienunternehmen Arnulfbräu steht für unumstößliche bayerische Tradition. Diese Gewissheit gerät ins Wanken, als der Inhaber stirbt und dessen Frau Gisela (Gisela Schneeberger) mit seiner Tochter Vicky (Lisa Maria Potthoff) um das Erbe streitet. Es dauert nicht lange, bis das gesamte Umfeld der beiden sich am schonungslosen Kräftemessen beteiligt: Vickys amerikanischer Ehemann (Michael Klammer), der Geschäftsführer der Brauerei (Robert Palfrader), die ehemalige Haushälterin (Marianne Sägebrecht), Freunde der Münchener Society oder auch eine investigative Promireporterin (Ulrike Kriener). Jeder will Profit aus der Situation schlagen, und der bitterböse Machtkampf führt die Brauerei fast in den Ruin.

