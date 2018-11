History im Januar mit Menschenrechts-Schwerpunkt

© History

Der Bezahlsender History hat für den Januar einen Schwerpunkt angekündigt, bei dem man sich mit Fragen der Menschenrechte auseinandersetzen will. Dann geht es um Themen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile. Anlass ist der Geburtstag von Martin Luther King.



Am 15. Januar 2019 wäre Martin Luther King 90 Jahre alt geworden. History nimmt das zum Anlass für eine Sonderprogrammierung: Zwischen dem 19. und 21. Januar wird man sich unter dem Titel "Fight for Human Rights" den Themen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Vorurteilen widmen. Und natürlich geht es auch um den US-Bürgerrechtler selbst. Am 19. Januar zeigt der Sender um 17:55 Uhr die Doku "Mordfall Martin Luther King - Die Jagd nach dem Täter", einen Tag später strahlt man zur gleichen Sendezeit "Rassenunruhen in L.A. - 25 Jahre später" aus. Darüber hinaus gibt es noch Dokus über den Widerstand in den USA und mit "Barack Obama - Der 44. US-Präsident" (21. Januar, 17:55 Uhr) auch eine Reportage über die Erfolge und Misserfolge Obamas.

In der Primetime um 20:15 Uhr setzt History zwischen dem 19. und 21. Januar täglich auf das Sklaven-Epos "Roots", das man bereits im April 2017 zeigte. Der Sender zeigt pro Tag mehrere Folgen, insgesamt umfasst die Serie acht Episoden. Die Event-Serie erzählt das leidvolle Leben des Afrikaners Kunta Kinte und seiner Nachfahren im brutalen System der Sklaverei von der Kolonialzeit über die Amerikanische Revolution bis hin zum Ende des Sezessionskriegs. "Roots" ist ein Remake der gleichnamigen Serie von 1977, die wiederum auf der Romanvorlage von Alex Haley beruht. Am Vorabend setzt History an den drei Schwerpunkt-Tagen auf die Eigenproduktion "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte". Jeweils um 19:25 Uhr. Darin nimmt Schauspieler Hannes Jaenicke die Angriffe auf die Kulturstätten von Palmyra, Nineveh und Nimrud zum Anlass, der Frage auf den Grund zu gehen, wie die Menschen ihre kulturelle Identität erhalten können, um so gegen Geschichtsvergessenheit anzukämpfen und Vorurteilen vorzubeugen. Auch die Schauspieler Christian Berkel, Clemens Schick, Ulrike Folkerts, Esther Schweins und Aglaia Szyszkowitz wirken in der Dokumentation mit.

