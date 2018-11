Michael Ulich ist neuer kabel eins-Sprecher

© P7S1

Zum 1. Dezember übernimmt Michael Ulich die Kommunikation für kabel eins, wie die ProSiebenSat.1 TV Deutschland am Donnerstag mitteilt. Er folgt auf Petra Dandl, die sich auf die Kommunikation großer Entertainment-Projekte der Sendergruppe und Sat.1 Gold konzentriert.



29.11.2018 - 12:12 Uhr von Thomas Lückerath 29.11.2018 - 12:12 Uhr

Der Sender unter Leitung von Marc Rasmus bekommt einen neuen Sprecher: Bereits zum 1. Dezember übernimmt Michael Ulich (45), der schon seit 2010 für die Kommunikation der ProSiebenSat.1 TV Deutschland arbeitet, die neue Aufgabe. Seit 2015 war der gebürtige Münchner als stellvertretender Vice President für die Unit PR Factual & Sports mitverantwortlich und seit 2016 zusätzlich Sendersprecher für kabel eins Doku. In seiner neuen Funktion berichtet er wie alle Sprecher der ProSiebenSat.1 TV Deutschland direkt an Diana Schardt, Senior Vice President Kommunikation/PR.

Teilen

Ulich folgt auf Petra Dandl (51), die sich laut Mitteilung entschieden hat, ihren Fokus wieder verstärkt auf die Kommunikation großer Entertainment-Marken der Sendergruppe (u.a. „Germany’s next Topmodel by Heidi Klum“ für ProSieben, „Dancing on Ice“ für Sat.1) zu legen. Die PR für den Sender Sat.1 Gold wird sie allerdings auch weiterhin verantworten.„Michael Ulich kennt den Sender kabel eins aus dem Effeff. Er hat in den vergangenen Jahren bereits die PR für viele Formate des Senders gesteuert, u.a. für alle Sendungen rund um die Frank-Rosin-Welt, und den ‚kleinen Bruder‘ kabel eins Doku mit aus der Taufe gehoben. Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger wünschen und weiß, wie toll Michael mit seiner Expertise und Begeisterung für Kommunikation die PR für den Sender kabel eins steuern wird“, so Diana Schardt. „Petra Dandl kann ich nur von Herzen Danke sagen. Sie hat die Kommunikation von kabel eins mit großem Engagement und viel Leidenschaft für die orange Marke geprägt.“