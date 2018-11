Zweite "Get Shorty"-Staffel startet bald bei MagentaTV

Fans der Gangster-Serie "Get Shorty" können die neuen Folgen der zweiten Staffel schon in wenigen Tagen auch in Deutschland sehen. MagentaTV nimmt am Nikolaustag die ersten Folgen online, danach geht es wöchentlich weiter.

Die Telekom hat bekanntgegeben, wann die neuen Folgen von "Get Shorty" bei MagentaTV zu sehen sein werden. Am 6. Dezember, also am Nikolaustag, stellt die Plattform zunächst drei neue Episoden der zweiten Staffel auf einen Schlag online, danach geht es in wöchentlichem Rhythmus weiter. Insgesamt umfasst der Durchlauf zehn Folgen, diese sind in den USA auch schon zwischen August und Oktober bei Epix zu sehen gewesen.

Bei MagentaTV können die Folgen in deutscher Sprache sowie in der Original-Version gesehen werden. Produziert wird "Get Shorty" von MGM Television, das auch "The Handmaid’s Tale" verantwortet. In der zweiten Staffel der Gangster-Serie gibt Miles Daly (Chris O’Dowd) seinen Traum von einem Hollywood-Film nicht auf. Er kämpft darum, seine Ambitionen mit seinen Fähigkeiten als Berufsverbrecher in Einklang zu bringen. Seine Fortschritte in Hollywood sind allerdings gefährdet. Sein abgehalfterter Produzent (Ray Romano) hat sich auf einen Deal mit dem FBI eingelassen. Infolgedessen wird Miles mit kriminellen Finanziers und einem gefährlichen Broker aus Hollywood konfrontiert.