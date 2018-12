Harriet von Waldenfels wechselt von Welt zum ZDF

© ZDF/Claudius Pflug

Das "ZDF-Morgenmagazin" bekommt eine neue Moderatorin, Harriet von Waldenfels wird die Sendung ab dem kommenden Jahr regelmäßig präsentieren. Sie kommt von Welt, wo sie in den vergangenen Jahren oft zu sehen war.



04.12.2018 - 10:46 Uhr von Timo Niemeier 04.12.2018 - 10:46 Uhr

Welt-Moderatorin Harriet von Waldenfels wechselt zum ZDF und wird dort ab dem nächsten Jahr das "Morgenmagazin" moderieren, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Als eine weitere Hauptmoderatorin wechselt sie sich mit Dunja Hayali wochenweise ab und moderiert die Spätschiene von 7 bis 9 Uhr. Ihr erster Einsatz ist am Mittwoch, den 2. Januar. Außerdem wird sie sowohl für das "ZDF-Morgenmagazin" als auch für das "ZDF-Mittagsmagazin" als Reporterin tätig sein.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt zum Neuzugang: "Harriet von Waldenfels überzeugt durch ihre kompetente Moderation und ihre sympathische Art. Ich freue mich, dass sie demnächst die ZDF-Zuschauer am Morgen regelmäßig in den Tag begleiten wird." Derzeit steht von Waldenfels noch in den Diensten des Nachrichtensenders Welt, wo sie auch volontierte. Sie moderierte bei Welt die täglichen Nachrichten, Sondersendungen und arbeitete auch als Reporterin in der Politikredaktion.

