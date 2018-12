Fokus auf Serien: TNT Comedy verzichtet auf "Ponyhof"

© Getty Images/Thomas Lohnes

Nach drei Staffeln bleibt der "Ponyhof" geschlossen: TNT Comedy wird seine Personality-Show mit Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann nicht fortsetzen. Im Gegenzug will sich Turner auf die Produktion eigener Serien fokussieren.



05.12.2018 - 20:40 Uhr von Alexander Krei 05.12.2018 - 20:40 Uhr

Etwas mehr als drei Jahre ist es her, dass sich Turner mit "Ponyhof" erstmals an einer Personality-Show für seinen Sender TNT Glitz versuchte. Der Frauenkanal ist inzwischen Geschichte und das Format, das später beim Nachfolger TNT Comedy fortgesetzt wurde, ist es nun auch. Wie Turner gegenüber DWDL.de bestätigte, ist derzeit keine weitere Staffel geplant.

Stattdessen will man sich auf die Serienproduktionen fokussieren, heißt es. Tatsächlich hat Turner das Engagement im fiktionalen Bereich in den vergangenen Jahren spürbar hochgefahren. Noch vor Weihnachten wird mit "Arthurs Gesetz" die erste eigenproduzierte Serie bei TNT Comedy anlaufen und für 2019 steht mit "Andere Eltern" bereits das nächste Projekt bevor.

Darüber hinaus hatte Turner jüngst bei TNT Serie die zweite Staffel seiner Mafiaserie "4 Blocks" sowie die gemeinsam mit HBO Europe entstandene Serie "Hackerville" ausgestrahlt. Diesen Weg will Turner gerne fortsetzen - eine Show wie "Ponyhof" will da verständlicherweise nicht so recht zur Ausrichtung passen.

Immerhin drei Staffeln von "Ponyhof" produzierte Endemol Shine Germany seit 2015 für TNT. Über die Jahre hinweg war mehrfach am Konzept geschraubt worden. Den größten Erfolg gab's 2016, als die Show für den Grimme-Preis nominiert war.

