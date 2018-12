EndemolShine bringt "Beat the Box" in die Niederlande

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Die von EndemolShine Germany entwickelte Sendung "Beat the Box" ist in die Niederlande verkauft worden, dort soll das Format im neuen Jahr beim Sender SBS6 zu sehen sein. Vox testete "Beat the Box" zuletzt auf verschiedenen Sendeplätzen.



06.12.2018 - 11:31 Uhr von Timo Niemeier 06.12.2018 - 11:31 Uhr

Der ganz große Durchbruch ist "Beat the Box" bei Vox bislang zwar verwehrt geblieben, dennoch hat EndemolShine Germany sein eigenentwickeltes Format nun ins Ausland verkaufen können. Der niederländische Privatsender SBS6 hat zugeschlagen und wird eine erste Staffel ab dem 7. Januar immer montags ab 21:30 Uhr zeigen. Produziert wird "Beat the Box" in den Niederlanden von EndemolShine Netherlands.

Vox zeigte die erste Staffel Anfang des Jahres am Sonntagvorabend, dort holte "Beat the Box" im Schnitt gute 7,4 Prozent Marktanteil. Im Sommer verfrachtete Vox das Format auf einen neuen Sendeplatz und zeigte weitere Folgen am späten Dienstagabend im Anschluss an die neue "Hot oder Schrott"-Staffel, auch das hat mit im Schnitt mehr als 7,0 Prozent gut funktioniert. Seit Ende Oktober läuft nun die dritte Staffel wieder am Sonntagvorabend, hier läuft es derzeit mit durchschnittlich 6,3 Prozent etwas schlechter als sonst.

"Beat the Box" zeigt in jeder Ausgabe vier Teams, etwa Familien, Paare oder Freunde, die im Fernduell die gleichen Spiele spielen. Die Teams bekommen die Spiele in Boxen geliefert und müssen besser sein als ihre Gegner, dann erhalten sie kleinere Geldgewinne. Während die Kandidaten entweder Fragen beantworten oder ihr Geschick unter Beweis stellen müssen, wechselt die Kamera stets zwischen den verschiedenen Teams. Kommentiert wird das Ganze von einem Off-Sprecher, in Deutschland übernimmt diesen Part Thorsten Schorn, der auch die "Shopping Queen"-Stimme ist.

