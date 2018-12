Kiefer Sutherland kommt in Helene Fischers ZDF-Show

© ZDF/Brand New Media

Das ZDF hat bekanntgegeben, welche Gast-Stars Helene Fischer in ihrer großen Weihnachtsshow am 25. Dezember begrüßen wird. Mit dabei ist auch Jack Bauer aka. Kiefer Sutherland, der ist nämlich nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker.



06.12.2018 - 12:18 Uhr von Timo Niemeier 06.12.2018 - 12:18 Uhr

Wie immer zeigt das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember die "Helene Fischer-Show". Und wie gehabt treten dort auch viele verschiedene Musiker auf, um mit der deutschen Schlagersängerin zu singen. Jetzt hat das ZDF bekanntgegeben, auf welche Künstler sich die Zuschauer freuen können. Mit dabei sind unter anderem Eros Ramazzotti, Maite Kelly, Michelle, Kerstin Ott, Luis Fonsi ("Despacito"), Luca Hänni ("DSDS") - und Kiefer Sutherland.

Sutherland ist eigentlich als Schauspieler bekannt, zwischen 2001 und 2010 war es als Jack Bauer in "24" zu sehen, heute spielt er US-Präsident Tom Kirkman in "Designated Survivor". Was wohl aber nur die wenigsten wissen: Sutherland ist nebenbei auch Musikproduzent und Sänger. In den vergangenen Jahren hat er mehrere Songs veröffentlicht - nun wird er sein Gesangstalent auch den deutschen Zuschauern präsentieren.

Sutherland ist aber nicht der einzige Gast bei Helene Fischer, den man nicht vorrangig aus dem Musikbusiness kennt. So kommen auch Schauspieler Florian David Fitz, die Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider, Magier Farid, Performance-Künstler "Blondy", und die Akrobaten von Zurcaroh. Angekündigt hat das ZDF für die Show zudem Soulmusiker Stefan Gwildis, der gemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird.

Die mittlerweile achte "Helene Fischer-Show" ist eine Gemeinschaftsproduktion zwischen ZDF, ORF und SRF. Die ersten beiden Ausgaben in den Jahren 2011 und 2012 liefen noch im Ersten. Die letzte Ausgabe am 25. Dezember 2017 erreichte 5,90 Millionen Zuschauer und 19,3 Prozent Marktanteil, später wurde die Reichweite auf 6,12 Millionen Zuschauer hochgewichtet. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show im vergangenen Jahr mit 15,8 Prozent einen neuen Bestwert.

Teilen