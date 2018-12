Michaelsen moderiert Musik-Cover-Show bei ProSieben

© ProSieben/Nadine Dilly

ProSieben hat Details zu seiner geplanten Musik-Show "Cover The Hits" bekanntgegeben, die inzwischen "My Hit. Your Song." heißt. So wird Jeannine Michaelsen das Format moderieren, das Mitte Januar donnerstags zur besten Sendezeit startet.



09.12.2018 - 09:59 Uhr von Timo Niemeier 09.12.2018 - 09:59 Uhr

Anfang November hat DWDL.de über ein neues Format von ProSieben berichtet, in dem Musiker unterschiedlichster Couleur gegeneinander antreten müssen und Hits von etablierten Stars neu arrangieren und zum Besten geben (DWDL.de berichtete). Nun hat ProSieben weitere Details zur geplanten Show veröffentlicht. So hat man auch noch einmal am Titel gearbeitet. Damals lief das Projekt noch unter dem Namen "Cover The Hits", auf Sendung geht das Format als "My Hit. Your Song.".

Moderiert wird die von Constantin Entertainment entwickelte und produzierte Musikshow von Jeannine Michaelsen. Los geht’s am Donnerstag, den 17. Januar, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Insgesamt drei Ausgaben wird ProSieben auf diesem Sendeplatz zeigen.

In jeder Ausgabe von "My Hit. Your Song." sitzen drei Musik-Ikonen, angekündigt hat ProSieben bereits Olly Murs, Sido, DJ Bobo und Pur. Jeweils zwei Künstler, das können völlige Newcomer, aber auch etablierte Bands und Singer-Songwriter sein, spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Die Promi-Musiker entscheiden am Ende, welches Cover sie am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.

