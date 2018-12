Brexit: Auch NBC Universal beantragt deutsche Lizenzen

© NBCUniversal

Nach Turner Broadcasting hat nun auch NBC Universal für einige seiner Sender TV-Lizenzen in Deutschland beantragt, bei der BLM sind entsprechende Anträge eingegangen. Bislang waren die Sender bei der britischen Ofcom lizenziert.



10.12.2018 - 13:37 Uhr von Timo Niemeier

Immer mehr Medienunternehmungen treffen Vorkehrungen für den bevorstehenden Brexit. Nun hat NBC Universal für fünf Sender TV-Lizenzen bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) beantragt. Bislang waren Syfy, E! Entertainment, 13Ulica, Scifi und Diva bei der britischen Ofcom lizenziert, nach dem Brexit dürften die Sender mit dieser Lizenz aber nicht mehr rechtssicher in den anderen EU-Ländern senden. Daher nun der Antrag auf eine TV-Lizenz in Deutschland.

Bei den genannten Sendern handelt es sich um die internationalen Ableger. Die deutschen Sender 13th Street, E! Entertainment, Syfy und Universal TV, die alle ebenfalls zu NBC Universal gehören, sind bereits bei der BLM lizenziert. Gegenüber dem Fachportal "Broadband TV News" bestätigte ein Sprecher von NBC Universal den Schritt und erklärte: "Genau wie andere Ofcom-regulierte internationale Rundfunkanbieter haben wir eine Reihe von Maßnahmen in Gang gesetzt, um uns auf alle möglichen Eventualitäten vorzubereiten."

Zuletzt hatte bereits Turner Broadcasting System für einige seiner Sender eine Lizenz in Deutschland beantragt. Auch andere Unternehmen werden sich in Zukunft wohl noch um Lizenzen in anderen europäischen Ländern bemühen, so senden derzeit auch noch der Sony Channel und AXN, einige Sender von Disney und Discovery sowie der Streamingdienst DAZN unter einer Ofcom-Lizenz.

Auch bei der irischen Medienbehörde gingen zuletzt schon Lizenz-Anträge von in Großbritannien stationierten Sendern ein. "Wir empfehlen den Sendern ganz klar, ihre Lizenzsituation so zu ändern, dass sie eine stabile Rechtslage haben. Ich würde das Risiko als Unternehmen nicht eingehen", sagte Tobias Schmid, Europabeauftragter der Medienanstalten und Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, zuletzt gegenüber DWDL.de. Eine mögliche Einigung unter den Politikern, durch die die Ofcom-Lizenzen im Rest von Europa ihre Gültigkeit behalten würden, ist theoretisch denkbar, derzeit aber nicht in Sicht.

