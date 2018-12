RTL-II-Datingshow "Game of Clones" zuerst bei TV Now

© RTL II

Mit der neuen Datingshow "Game of Clones" will RTL II ab Januar neue Akzente setzen. Zu sehen ist das Format allerdings schon jetzt, denn noch vor der TV-Ausstrahlung stehen die vier Folgen beim VoD-Dienst TV Now zum Abruf bereit.



11.12.2018 - 10:08 Uhr von Alexander Krei 11.12.2018 - 10:08 Uhr

Mit "Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben" will sich RTL II zu Jahresbeginn an einer ungewöhnlichen Datingshow versuchen. Die deutsche Adaption des Formats, das seinen Ursprung in England hat, geht einen ungewöhnlichen Weg: Im Vorfeld entwirft der Kandidat den Avatar seines Wunschpartners am Computer. Nach diesem Vorbild werden anschließend sechs - nahezu - identische Personen gesucht, gefunden und gestylt, ehe es darum geht, die inneren Werte herauszufinden.

RTL II zeigt ab dem 10. Januar zunächst vier Folgen von "Game of Clones". Zu sehen gibt es die von Constantin Entertainment produzierte Datingshow jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Allerdings besteht schon jetzt die Möglichkeit, das Format zu sehen, denn im Abo-Bereich des Streamingdienstes TV Now stehen bereits alle Folgen zum Abruf bereit.

Erster "Picker" der Show ist der 26-jährige Marcel, der zwischen Stunts von Hausdächern und romantischen Jacuzzi-Abenden erkennen will, welche der sechs Klone sein Herz berührt. In einer Villa trifft er zum ersten Mal auf die Frauen, mit denen er fünf Tage verbringen darf. In dieser Zeit kommt es zu verschiedenen Dates und Challenges. Nach jedem Tag muss sich der Single von einem einem oder mehreren Kandidaten verabschieden.

Auch bei RTL steht demnächst wieder eine Kuppelshow auf dem Programm: Ab dem 5. Januar zeigt der Sender samstags um 22:30 Uhr insgesamt acht neue Folgen von "Take me Out" mit Ralf Schmitz. Im Anschluss zeigt der Sender noch eine Wiederholung der Sendung.

