Neuausrichtung: Dirk Pommer verlässt Spiegel TV

Die Spiegel-Gruppe will ihre Fernsehtochter Spiegel TV neu ausrichten und sich stärker auf Ko- und Auftragsproduktionen fokussieren. Dirk Pommer, seit fast 25 Jahren im Unternehmen und seit 12 Jahren an der Spitze, geht in diesem Zusammenhang



11.12.2018

Die Spiegel-Gruppe hat eine Neuausrichtung ihrer TV-Tochter angekündigt. Die Spiegel TV GmbH, die unter anderem das "Spiegel TV Magazin" bei RTL und die "Spiegel TV Reportage" bei Sat.1 produziert und mit Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen auch zwei eigene Pay-TV-Sender betreibt, will in Zukunft verstärkt auf das zuletzt schon wachsende Geschäft mit Ko- und Auftragsproduktionen setzen.

In diesem Zusammenhang trennt man sich vom langjährigen Geschäftsführer Dirk Pommer. Offiziell heißt es, Pommer und die Geschäftsführung des Spiegel-Verlags haben sich "gemeinsam und im besten gegenseitigem Einvernehmen entschieden", künftig getrennte Wege zu gehen. "Ich bin sehr dankbar und auch ein bisschen stolz, dieses großartige Unternehmen mit seinen ebenso großartigen Mitarbeitern geführt zu haben. Nach 25 Jahren ist es kein leichter Schritt, Spiegel TV zu verlassen. Bei all den kreativen und engagierten Menschen, mit denen ich hier gearbeitet habe und denen ich mich sehr verbunden fühle, bedanke ich mich herzlich", sagt Pommer, der seit fast 25 Jahren für Spiegel TV tätig ist.

Pommer kam einst 1994 von Vox zu Spiegel TV, als die Firma die Produktion der Nachrichten für den Sender übernahm. Zunächst war Pommer am Aufbau der Nachrichtenredaktion beteiligt, wurde dann Produktionsleiter bei Spiegel TV, 2006 sschließlich Geschäftsführer. Goetz Hoefer der seit 2016 an seiner Seite die Geschäfte leitete, gehört der Unternehmensleitung auch über den Jahreswechsel hinaus weiter an. Wer Dirk Pommer nachfolgen wird, will man in Kürze bekanntgeben.

Thomas Hass, Geschäftsführer des Spiegel-Verlags: "Spiegel TV ist seit 1988 auf Sendung und war die erste Medienmarke im privaten Fernsehen. Was mit dem 'Spiegel TV Magazin' begann, wuchs bis heute zu einem Unternehmen mit eigenen Sendern und vielen Partnern im privaten und öffentlich-rechtlichen Bereich. Diese Erfolgsgeschichte hat Dirk Pommer entscheidend mitgeprägt. Für seinen langjährigen Einsatz und seine Leidenschaft danken wir ihm sehr. Und wir alle wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."

