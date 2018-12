"GEO"-Reisemagazine & "Cosmopolitan" mit neuer Leitung

© Benne Ochs / Fritz Beck

Markus Wolff übernimmt bei den "GEO"-Reisemagazinen die Redaktionsleitung, der bisherige Chefredakteur Lars Nielsen verlässt den Verlag. Einen Wechsel gibt's auch an der Spitze von Bauers "Cosmopolitan".



12.12.2018 - 14:29 Uhr von Uwe Mantel 12.12.2018 - 14:29 Uhr

Zum 1. Januar 2019 übernimmt Markus Wolff die Redaktionsleitung der beiden Reisemagazine "GEO Saison" und "GEO Special". "GEO"-Chefredakteur Christoph Kucklick wird zugleich Herausgeber. Lars Nielsen, der die Magazine seit über zehn Jahren als Chefredakteur geführt hatte, verlässt den Verlag, für den er alles in allem sogar mehr als 20 Jahre tätig war. Man habe sich "in bestem gegenseitigem Einvernehmen auf eine Trennung geeinigt", heißt es im üblichen Verlagssprech.

Markus Wolff ist seit 2002 für G+J tätig. 2002 begann er seine Laufbahn bei "GEO Saison", seit 2005 arbeitet er als Reporter in der "GEO"-Gruppe, 2015 gründete er das Outdoor-Magazin "Walden" mit, das er zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben auch weiterhin mitverantworten wird. G+J-Produktchef Stephan Schäfer: „Ich danke, auch im Namen von Gruner + Jahr, Lars Nielsen ausdrücklich für seine lange und erfolgreiche Arbeit im Verlag. Lars Nielsen hat über zehn Jahre lang die 'GEO'-Reisemagazine mit vollem Einsatz und seinem hervorragenden Branchenwissen geführt. Seine Erfahrung als Blattmacher und auch seine journalistische Expertise haben 'GEO Saison' und 'GEO Special' zu dem gemacht, was sie heute sind. Dafür danken wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für seine neuen Pläne nur das Allerbeste. Markus Wolff hat 'Walden' miterfunden und gezeigt, wie journalistische Formate innovativ umgesetzt werden. Er ist ein hochkreativer und moderner Blattmacher und Redaktionsleiter, und ich freue mich außerordentlich, dass er unsere starken Reisemarken in die Zukunft führen wird."

Einen Wechsel gibt's ebenfalls zum Jahreswechsel unterdessen auch an der Spitze von Bauers "Cosmopolitan": Lara Gonschorowski löst Anja Delastik als Chefredakteurin ab. Sie verlasse den Bauer-Verlag auf eigenen Wunsch. Gonschorowski ist schon seit 2015 stellvertretende Chefredakteurin von "Cosmopolitan", davor war sie Ressortleiterin bei "Myself" und hatte verschiedene Funktionen bei "Bunte" und "Amica" inne. "Lara Gonschorowski ist eine ausgewiesene Magazinexpertin mit einem enorm guten Verständnis für die Bedürfnisse unserer Zielgruppe und einem sehr guten Textgespür. Mit dieser journalistischen Kompetenz sowie ihrer vielfältigen Mode- und Lifestyle-Erfahrung wird sie bei 'Cosmopolitan' künftig noch stärker ihre Schwerpunkte setzen. Die 'Cosmopolitan'-typischen Themen – Mode, Beauty, Karriere und Partnerschaft – beherrscht sie perfekt. In den letzten knapp vier Jahren ist Lara zu einem unverzichtbaren Teil im Team geworden und das 'Cosmo'-Credo 'Fun. Fearless. Female.' zu einem Teil von ihr. Deswegen sind wir sehr froh, sie als neue Chefredakteurin gewonnen zu haben", so Robert Sandmann, Verlagsgeschäftsführer Bauer Premium.



