Das Erste zeigt auch "Nuhr" und "Ladies Night" wöchentlich

"PussyTerror TV" lief in diesem Jahr bereits über mehrere Wochen am Stück und auch bei "extra 3" bemühte sich Das Erste um eine regelmäßige Ausstrahlung. 2019 wird man auch "Nuhr im Ersten" und "Ladies Night" im Block zeigen.



12.12.2018 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 12.12.2018 - 15:42 Uhr

Bis Ende 2017 hat Das Erste auf seinem Sendeplatz am späten Donnerstagabend stets abwechselnd verschiedene Comedy-Formate gezeigt. Das hatte zur Folge, dass die Zuschauer sich Woche für Woche an neue Inhalte gewöhnen mussten, Kontinuität war so kaum möglich. In diesem Jahr begann man schließlich damit, "PussyTerror TV" und "extra 3" blockweise auszustrahlen. 2019 will man das fortsetzen und stellt auch den Ausstrahlungsrhythmus von den beiden Formaten "Nuhr im Ersten" und "Ladies Night" um.

"Nuhr im Ersten" startet am 17. Januar und wird dann insgesamt vier Wochen lang am Donnerstagabend um 22:45 Uhr zu sehen sein. Insgesamt 17 Folgen der Satire-Sendung wird Das Erste im kommenden Jahr zeigen. Nach Dieter Nuhr übernimmt "Ladies Night" den Sendeplatz, es folgen später im Jahr "extra 3" und "PussyTerror TV".

